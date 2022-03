Die Umsetzungsbilanz, die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (FDP) in dieser Woche präsentierte, fällt indes ernüchternd aus. Von den 5 Mrd. Euro des ersten Digitalpakts sind nach zwei Jahren nur 423 Mio. Euro umgesetzt, also weniger als 9 Prozent. Die Zahlen blieben „hinter unseren Erwartungen“ zurück, so die Ministerin. Allein bei der Beschaffung digitaler Endgeräte habe man gute Erfolge erzielt. Generell gelten zu komplizierte, bürokratische Antragsverfahren der Länder als der eigentliche Hemmschuh.