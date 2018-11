So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Oktober erscheint sein Essay „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer“ bei zu Klampen.

Politik ist irrational. Denn Politik wird von Menschen gemacht. Und Menschen sind emotionsgesteuert. Das allerdings wollen die wenigsten zugeben. Mehr noch: Die meisten Akteure des Politischen halten sich geradezu für Bollwerke der Rationalität. Das macht die Sache nicht einfacher. In welchen Irrsinn sich so ein ganzes Land hineinmanövrieren kann, zeigt die seit Jahren vor sich hin köchelnde Diskussion um Grenzwerte und Fahrverbote. Denn schon längst ist aus der Debatte um sauberer Luft in den Städten ein Hochfest des amoklaufenden Unfugs geworden.

Von der Zukunftstechnologie zum Auslaufmodell Dabei könnte alles so einfach sein. Schließlich wurde der Diesel – die meisten von uns erinnern sich – noch vor wenigen Jahren aus guten Gründen als ökologische Alternative zum Benziner gepriesen: geringerer Verbrauch, geringerer Kohldioxidausstoß. Und dank entsprechender Filtertechnologien gehörten Dieselfahrzeuge mit rußgeschwärzten Heck – jeder der älter als 30 ist, wird sich noch daran erinnern – der Vergangenheit an. Aus dem alten Stinker wurde dank modernster Motorentechnologie ein zukunftsträchtiges Antriebsaggregat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.