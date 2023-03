An diesem kalten Wintertag Anfang Februar übertrifft die Bahn sich selbst: Aus dem Stuttgarter Hauptbahnhof schlängelt sich der ICE 565 durch die Weinberge in Richtung Südosten, es geht langsam voran, aber ab Wendlingen dreht der Lokführer auf: Hier beginnt die gerade eröffnete Neubaustrecke. Mehrere Kilometer rast der Zug mit 200 km/h durch den Tunnel, dann ein Stück entlang der A8, in Sekunden quert er die dritthöchste Brücke Deutschlands über das Fils­tal, schon erblickt man durchs Fenster die mit Schnee bestäubte Hochebene der Schwäbischen Alb. Vor Ulm rauscht der ICE wieder in den Tunnel, in 40 Minuten, zwei Minuten schneller als geplant, kommt er am Hauptbahnhof an. Hier, im Süden des Landes, fährt die Bahn seit Dezember so, wie man es gerne hätte im Jahr 2023, in der DB-Zentrale am Potsdamer Platz, im Kanzleramt, in deutschen Wohnzimmern.

Vom „neuen Deutschlandtempo“ hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Eröffnung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven gesprochen. Auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos lobte er die neue „Deutschlandgeschwindigkeit“, mit der die Bundesregierung Infrastruktur voranbringen will. In Stuttgart ist man – trotz aller Kämpfe – in der Moderne angekommen: Die Neubaustrecke ist fertig, der neue Hauptbahnhof, einer der modernsten der Welt, soll Ende 2025 in Betrieb gehen.