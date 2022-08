Der Bundespräsident wünscht sich „eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit“. Die CDU wird Frank-Walter Steinmeier diesen Gefallen tun. Sie will auf ihrem Parteitag im September „voraussichtlich“ genau darüber diskutieren, wie Friedrich Merz angekündigt hat. Das wäre nur konsequent. Schließlich hatte Annegret Kramp-Karrenbauer, zwischen 2018 und 2021 Generalsekretärin und Vorsitzende der CDU, eine allgemeine Dienstpflicht für junge Männer und Frauen gefordert. Dieser Dienst sollte, so ihr Vorschlag, in der Bundeswehr, in der Pflege, bei der Feuerwehr, im Katastrophenschutz oder in der Entwicklungshilfe abgeleistet werden können.

Merz lässt offen, ob er selbst für eine solche Dienstpflicht eintritt, meint aber, große Teile der Bevölkerung hätten Sympathie für ein solches Vorhaben. Merz: „Die Bindung an unseren Staat und unsere Gesellschaft ist bei vielen doch sehr viel ausgeprägter, als dies die veröffentlichte Meinung gemeinhin erkennen lässt.“