Hier argumentiert Cicero-Mitarbeiter Ulrich Thiele gegen eine allgemeine Dienstpflicht. Am Dienstag argumentierte Ben Krische dafür.

Frank-Walter Steinmeier hält eine „soziale Pflichtzeit“ beim Militär oder in Sozialeinrichtungen für eine gute Idee. „Es geht um die Frage, ob es unserem Land nicht guttun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen“, sagte das Staatsoberhaupt der Bild-Zeitung. Man komme „raus aus der eigenen Blase“, treffe „ganz andere Menschen“ und könne helfen: „Das baut Vorurteile ab und stärkt den Gemeinsinn.“

Dass ein solches Plädoyer für den Gemeinsinn, das wohl auch als Reaktion auf die außenpolitische Situation und auf die Nöte im Gesundheitswesen zu verstehen ist, ausgerechnet von ihm kommt, entbehrt nicht einer gewissen Schamlosigkeit. Schließlich hat sich Frank-Walter Steinmeier auch schon gefragt, ob es unserem Land nicht guttun würde, wenn er sich an seine Russlandkontakte verkauft und Deutschland in die energiepolitische Putinabhängigkeit lenkt. Steinmeier hielt als Kanzleramtschef von Gerhard Schröder und Architekt der Agenda 2010 auch die Gesundheitsreform für eine gute Idee, im Zuge derer das System der Fallpauschalen im Krankenhausbetrieb eingeführt wurde – die heutigen Mängel im Pflegesektor gehen bekanntlich auch auf den damaligen Ökonomisierungshype zurück (lesen Sie dazu dieses Interview mit einem Pflegewissenschaftler).

Billige Arbeitskräfte sollen Regierungsversagen kompensieren

Steinmeier ist natürlich nicht allein verantwortlich für alles, was außen- und sozialpolitisch im Argen liegt. Aber dass der Vorschlag von ihm kommt, ist symptomatisch für die Hybris der Dienstpflichtdebatte. Denn das Thema Dienstpflicht ist der bequemste Weg, um mit warmen Worten für einen Gemeinsinn zu plädieren, der zuvor torpediert wurde, und dabei den Blick auf die eigentlichen Probleme zu vernebeln.

Auch wenn Steinmeier nicht explizit von einer Pflicht für junge Menschen sprach, hat sich die Debatte um die Frage nach einem Dienst im Anschluss an die Schulzeit entfacht. Viele der Argumente, die dabei von Befürwortern angeführt werden, fußen auf einer solchen Vernebelung.

Etwa die Behauptung, dass eine soziale Dienstpflicht eine Unterstützung für überlastete Sozialeinrichtungen und deswegen gut wäre. Das ist ein typisches Beispiel für das Vertauschen von Ursache und Symptom. Im Grunde sagt man damit, dass junge Menschen als dürftig bezahlter Notnagel für die Schäden der Regierungspolitik herhalten sollen. Allerdings ohne so ehrlich zu sein, es so zu benennen. Die wirkliche Unterstützung, beispielsweise im Pflegesektor, wären mehr Pflegekräfte, ergo bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne, die sich am Verantwortungslevel, am Bildungsniveau und an den jeweiligen Aufgaben von Pflegekräften orientieren. Wo bleiben die Veränderungen, die zahlreiche Politiker vor zwei Jahren ankündigten, als Krankenhäuser teils überlastet waren und Pflegekräfte für ihre Arbeit bejubelt wurden?

„Die“ Jugend lebt nicht nur in Bullerbü Ein weiteres Argument, das auch in Steinmeiers Plädoyer anklingt, zeugt von einem empiriefernen Gesellschaftsbild. Endlich, so der Tenor, würde die verwöhnte Generation Z mal den Ernst des Lebens kennenlernen und aus ihrer weltfremden Blase herauskommen. Bemerkenswert daran ist, dass dieses Gesellschaftsbild selbst nichts jenseits einer heilen Mittelschichtswelt auf dem Radar hat, die man dann wiederum polemisiered gegen „die Jugend“ richtet.