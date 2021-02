Seit am 9. März 2020 nordrhein-westfälische Behörden die ersten deutschen Corona-Toten gemeldet hatten – es handelte sich damals um einen 78-jährigen Mann aus Heinsberg und eine 89-jährige Frau aus Essen – lautet die Grundfrage der Existenz nicht mehr „Sein oder Nicht-Sein?“, sondern „Mit oder an?“. Für manche verweist diese Frage nur auf ein sophistisches Rätsel, für andere auf eines der wesentlichen Fundamente der aktuellen Covid-19-Krise: Ist jemand nun also mit oder an Corona gestorben, wenn er in den traurigen Todesstatistiken auftaucht, die das Robert Koch-Institut seit jenem besagten 9. März an die interessierte Öffentlichkeit weitergibt?

Bei der von Lothar Wieler geleiteten Bundesoberbehörde in Berlin-Wedding hat man auf diese Frage bis heute keine wirkliche Antwort. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Institut zu Beginn der Krise Ärzte und Pathologen dazu angeraten hatte, die in Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Patienten nach Eintritt ihres Todes nicht mehr zu obduzieren. Zu groß war in den ersten Wochen der Pandemie die Angst davor, dass durch das Aufschneiden der Leichen Aerosole hätten entweichen können, die weitere Infektionen vorangetrieben hätten.