Die Unruhestifter hat die Polizei inzwischen in ein leerstehendes Gebäude der Jugendarrestanstalt Arnstadt verlegt. Der infizierte Afghane ist nicht getürmt, wie einige Medien berichteten. Er ist in einer Isolierstation auf dem Gelände der Sammelunterkunft untergebracht. Gelöst ist das Problem damit aber nicht. Die Ereignisse in Suhl haben gezeigt, was jetzt auch anderen Flüchtlingsheimen bevorstehen könnte. Denn anders als in der Erstaufnahmestelle ist es in vielen Unterkünften nicht möglich, infizierte Bewohner räumlich zu isolieren. „Unser Heim ist für Quarantäne nicht geeignet“, sagt Peter Hermanns, der in Berlin-Köpenick ein Heim des Internationalen Bundes leitet. Es ist ein Dorf aus bunt angemalten Containern, je zwei Menschen teilen sich einen Raum. Wohnen, schlafen und essen auf 15 Quadratmetern. Ein eigenes Bad haben sie nicht. Es gibt Gemeinschaftsbäder und Toiletten.