Wenn man mich tief in der Nacht aufwecken und fragen würde, was mir im Leben das Wichtigste sei, würde ich, ohne zu zögern, antworten: Freiheit. Innere und äußere Freiheit. Gewissens- und Bewegungsfreiheit. Autonomie. Selbstbestimmung. Unabhängigkeit. Danach kommt alles andere. Früher, in den wilden siebziger Jahren, hätte ich hinzugefügt: Ich bin Anarchist. Heute würde ich sagen: Ein Liberaler. Jemand, der grundsätzlich an die Selbstverantwortung jedes Einzelnen glaubt, an seine prinzipielle Fähigkeit zum eigenständigen Denken, zu Vernunft und Kompromiss. Es stimmt, die Pandemie, nicht zuletzt ein offenbar auf mehrere Jahre angelegter globaler Intelligenztest, den allzu viele nicht bestanden haben, hat mich an meinem Menschenbild zweifeln lassen.

Seit den römischen Sklavenaufständen, den deutschen Bauernkriegen und der antiautoritären Revolte von 1968 ist klar: Freiheit braucht auch Rebellion – gegen ungerechtfertigte Herrschaft. Die Freiheitskämpfe der Geschichte richteten sich fast ausnahmslos gegen reaktionäre Kräfte, ob Fürstenwillkür, Staatsmacht oder religiöse Autoritäten. Sie war stets „fortschrittlich“, seit der Französischen Revolution ausdrücklich „links“. Zumindest galt das bis vor einiger Zeit.