Ganz anders wirkt das Virus auf die Große Koalition. Sie litt in dieser Legislaturperiode von Anfang an Schlappheit und Antriebsschwäche. Eigentlich hatte man gar keine Lust mehr aufeinander und musste doch wieder in eine gemeinsame Regierung. Corona aber hat diese lustlose Paarung aus Union und SPD stimuliert. Sie hat aus dem Kabinett ein einziges großes oberstes Gesundheitsamt gemacht.