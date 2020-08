Als Beobachter der Veranstaltung, der an selber Stelle im Jahr 2008 beim Auftritt von Barack Obama vor etwa 200.000 Leuten dabei war, würde ich schätzen, dass am Wochenende etwa 20.000 bis 25.000 Teilnehmer bei der Schlusskundgebung von „Querdenken-711“ zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor auf der Straße des 17. Juni standen. Also: kein Aufstand der Massen, aber eben auch kein Demonstratiönchen einiger verwirrter Seelen.