Den reagieren die Grünen vor allem an der CDU und insbesondere an Friedrich Merz ab. Auf dem Parteitag am vergangenen Wochenende war der Oppositionsführer die Zielscheibe heftiger Angriffe. Das fand selbst der Tagesspiegel des Guten beziehungsweise des Bösen zu viel, obwohl das Blatt in Treue fest zu linksgrüner Politik steht.