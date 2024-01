Er ist eloquent und erfahren und hat in den Augen vieler das Format, um Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu beerben. Aber die Nervosität unter Südwest-Grünen steigt. Cem Özdemir zögert, ob er tatsächlich versuchen soll, als erstes Gastarbeiterkind überhaupt in Deutschland zum Regierungschef gewählt zu werden. Erst im Frühjahr 2026 sind in Baden-Württemberg Wahlen, aber keiner weiß, ob es nicht vielleicht unterwegs einen Wechsel geben könnte.