Caner Aver ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Türkeistudien und Migrationsforschung in Essen. Er sitzt für die SPD im Rat der Stadt.

Herr Aver, die Regel, dass die meisten türkischstämmigen Bürger die SPD wählen, gilt offenbar nicht mehr. Nach einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung haben 2015 noch 50 Prozent von ihnen die SPD gewählt, 2019 waren es nur noch 13 Prozent. Die CDU wählten danach jetzt 53 Prozent, 2015 waren es erst 17 Prozent. Sind die alle abgewandert?

Ich habe mir die Studie mal angesehen. Ihre Aussagekraft ist nicht sehr stark, was das Wahlverhalten der türkischstämmigen Deutschen betrifft. Befragt wurden von insgesamt 3.000 nur knapp 250 Türkeistämmige. Aber diesen Trend, dass sich speziell türkische Gastarbeiter, beziehungsweise ihre Nachkommen von der SPD abwenden, beobachten wir auch schon seit mehreren Jahren – wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Nach unseren Studien wählen rund zwei Drittel der türkischstämmigen Bürger die Mitte-Links-Parteien – Linke, Grüne und SPD.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung steht der CDU nahe. Unterstellen Sie ihr, dass sie mit der Studie vor der Bundestagswahl Stimmung für die Partei machen will?

Ich will das auch gar nicht bewerten. Ich verweise nur auf andere Studien, die diesen Trend zur CDU zwar belegen, aber eben nicht in dieser Deutlichkeit. Nach unserer eigenen Studie von 2017 unter 1.527 türkischstämmigen Haushalten kam die SPD bei der Parteipräferenz auf 44 Prozent und bei der CDU nur auf 12 Prozent. Nach einer Studie der Uni Duisburg-Essen von 2017 wählten 35 Prozent die SPD und 20 Prozent die CDU. In der zweiten Generation haben 40 Prozent der SPD die Stimme gegeben und 14 Prozent der CDU.

In beiden Studien schneidet die CDU deutlich schlechter als in der Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung ab. Trotzdem bröckeln die Bindungen zur SPD. Liegt es daran, dass es immer weniger Arbeiter gibt? Oder fühlen sich die Menschen nicht mehr von der Partei vertreten?

Beides trifft zu. Ein Großteil der ersten Gastarbeitergeneration ist entweder verstorben, im Ruhestand oder in die Türkei zurückgekehrt. Ihre Nachkommen – und dazu zähle ich mich auch – haben einen sozialen und bildungsökonomischen Aufstieg geschafft. Sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und setzen andere Prioritäten.

Inwiefern ändern sich dadurch Parteipräferenzen?

Es kommen stärker Werte zum Tragen, die mit den zum Teil konservativen Werten der CDU übereinstimmen – zum Beispiel die Einstellung zur Religion, zur Familie und zur Homosexualität. Unternehmer wählen eher die FDP wegen der Wirtschaftsliberalität. Migranten, die eher eine Affinität zum Klimaschutz haben, nähern sich eher den Grünen an.