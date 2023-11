Auf dem Hof von Bettina Hueske im münsterländischen Südlohn leben rund 140 Milchkühe, Hühner, Katzen und die Hofhündin Nala. Neulich kamen noch rund 200 Politiker und Bauern-Funktionäre samt Tross hinzu. Plus Blaskapelle, fromme Geistlichkeit und Schwenkgrill. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte zum Erntedankempfang eingeladen. Da waren alle etwas aufgeregt.

Erstmals war Ministerpräsident Hendrik Wüst bei dieser alljährlichen politischen Landpartie dabei. Es war ein Heimspiel für den CDU-Landesvorsitzenden. Er wohnt um die Ecke, im Örtchen Rhede, dort wurde er geboren, dort lebt er mit Frau und Kind noch immer. Er spricht gern mit den Leuten, die Kühe lassen sich von ihm kraulen – und über die Schwierigkeiten, einen Stallneubau zu finanzieren, weiß er mit der Chefin zu plaudern. Fast noch so etwas wie heile Welt.

Berlin ist weit weg. Doch lässt sich dort auf dem westfälischen Hof bei den wiederkäuenden Rindern einiges über den Zustand der CDU lernen und darüber, wie schwierig es ist, dort die Vorgänge in der Hauptstadt zu begreifen. Bettina Hueske hat den Hof gerade von ihren Eltern übernommen. Sie produziert aus der hofeigenen Milch nun auch Eis und verkauft es im Hofladen. Man könne die Produktion um 7,5 Prozent steigern, wenn man in Ställen klassische Musik spiele, weiß die Jungbäuerin. Doch das würde sie nicht aushalten. Die Blaskapelle spielt den ganzen Nachmittag die 1980er Jahre rauf und runter. Ob es den Kühen passt oder nicht. Der Ton macht die Musik.

Hendrik Wüst erzählt die Geschichte vom Bauerntag, da sei er auch erstmals aufgetreten, und es habe stehende Ovationen gegeben, weil er den Landwirten gedankt habe. „Wie wund müssen ihre Seelen gescheuert sein, wenn ein schlichtes Danke schon so viel Freude auslöst“, sinniert Wüst beim Erntedankempfang über seine eigene Wirkung. Es ist so was wie eine Rückeroberung, dort auf Hueskes Hof.

Die Bauern waren in den zurückliegenden Jahrzehnten immer eines der Fundamente der christdemokratischen Machtarchitektur. Doch die Unzufriedenheit auch bei den Landwirten mit „ihrer“ Partei ist groß. Manche sind zur FDP abgewandert; bei der zurückliegenden Bundestagswahl kam die CDU bei ihrer Kernwählerschaft nur noch auf Platz zwei.

Viele sind frustriert, dass selbst CDU-Landwirtschaftsminister das Wording der Grünen übernommen haben und von „konventioneller“ und „biologischer“ Landwirtschaft sprechen. Da heißt es dann, die Bauen müssten „mitgenommen“ werden bei Klima- und Umweltschutz. Von oben herab, das macht wütend. Wüst erkennt diese Sprachverwirrung. Beteuert, dass natürlich (!) alle Bauern „biologisch“ arbeiten. Was denn sonst? Beim Umweltschutz seien die Landwirte Fachleute, denen müsse man nichts beibringen. Er weiß den Ton zu setzen. Wüst war mal der Konservative, nun gilt er manchen als Grünen-Versteher. Dort, beim Bier auf Hueskes Hof, kennen sie ihn, manche waren schon mit ihm auf der Treibjagd. Wüst sei bodenständig, heißt es.

Die Lage der CDU nach der Ära Merkel hat viel mit Sprache und Tonlagen zu tun, weniger mit „konservativ“ und „progressiv“, wie das so in der Hauptstadt sortiert wird. Die CDU hat den Kontakt zur Basis verloren, spielt oft die falsche Musik. Zu viel Klassik, zu wenig Wildecker Herzbuben, um in der Logik von Südlohn zu sprechen.

Die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung wächst, doch das zahlt nicht wirklich bei der CDU ein. Ganz im Gegenteil liegt die AfD in Umfragen bundesweit an zweiter Stelle bei rund 20 Prozent und kommt der Union, die bei 27 Prozent liegt, erschreckend nah. Die Blaskapelle spielt noch, aber eigentlich brennt der politische Stall in Deutschland lichterloh. Und die CDU? Sie sucht nach der richtigen Antwort.

Friedrich Merz kann als Parteivorsitzender auf eine beachtliche Bilanz verweisen, zumindest sehen seine Unterstützer das so. Nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl 2021 hat er die CDU geeint, offene Flügelkämpfe blieben aus. Und in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und zuletzt im Oktober in Hessen hat die CDU ansehnliche Wahlerfolge errungen. Nur: Wie groß ist der Anteil von Merz an diesen Triumphen? In allen drei Ländern regieren nun schwarz-grüne Bündnisse, während der Parteivorsitzende mit Blick auf die Bundesregierung die Grünen zum „Hauptgegner“ ausruft. Passt das zusammen?

Nach seinem fulminanten Sieg (plus 7,6 Prozentpunkte) hat Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein gesagt, der Erfolg sei errungen worden „in einem Sound, der nie überdreht hat“. Schwarz-Grün hat ihm offenkundig nicht geschadet. Versöhnliche Sprache und konservative Positionierung seien der Grund für den Erfolg. Von einer „sanften Erneuerung“ der CDU sprach er. Nur funktioniert das überall?

Einen Gegensatz zu Merz wolle Rhein gar nicht sehen, sagt der immer etwas treuherzig wirkende Landeschef. Und auch Merz sah keinen Dissens, natürlich nicht. Während der Pressekonferenz vor Journalisten nach der Wahl wollte der Parteichef aber doch einen Anteil am Hessen-Erfolg für sich reklamieren. Er habe „sehr viel Zustimmung“ für seine „Zuspitzung“ erhalten. Und mehr noch: Die Zuspitzung habe das Wahlergebnis „nach oben gebracht“. Der freundliche Rhein ließ dies im Raum stehen.

Unruhe in der Union über Äußerungen von Merz

Tatsächlich ist die Lage in der Union nicht ganz so friedlich, wie es in der Feierlaune nach dem Wahlabend den Anschein hatte. In Wahrheit gibt es Unruhe, die immer wieder durch Äußerungen von Parteichef Merz ausgelöst wird. Die Migrationskrise spüren alle, in jedem Dorf und jeder Kommune und anderswo. Merz erklärte bei einem Talkformat von Welt im September mit Blick auf Asylbewerber denn auch: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.“

Der Aufschrei in den Medien war groß, die Verärgerung in Teilen der CDU auch. Alle hätten über die Krise der Ampel gesprochen, doch dann mache Merz mit seinen unbedachten Äußerungen den guten Lauf wieder kaputt, klagt ein hoher CDU-Funktionär. Doch auf offener Bühne will keiner den Streit. Noch nicht.

Und es gibt auch die andere Sicht auf die Lage. Vielleicht sei es gerade Merz, der diesen eigentümlichen CDU-Spagat hinlegen kann. Hendrik Wüst reagierte auf die „Zahnärzte“ im pädagogischen Jargon. „Alle, die sich um Flüchtlinge kümmern, sind gerade am Limit.“ Und er schließt mit der Wendung: „Und ich glaube, darauf wollte Friedrich Merz hinweisen.“ Ein Schulterschluss war das zwar nicht, aber immerhin ein Friedenssignal aus Düsseldorf. Friedrich Merz ist als ein Mann der Basis ins Amt gekommen.

Bei der Mitgliederbefragung errang er 62,1 Prozent. Der Anti-Establishment-Kandidat aus dem politischen Off, in den 1980er Jahren politisch sozialisiert, stieg in den 1990er Jahren auf, um dann im Konflikt mit Angela Merkel auszusteigen. Nun, rund 15 Jahre später, ist er Vorsitzender seiner Partei, die eine andere geworden ist, und er kann die Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, (noch) nicht wirklich erfüllen.

Er wollte die AfD halbieren, nun hat sie sich verdoppelt. Das enttäuscht manche; die Zustimmung zu Merz in der CDU bröckelt. Der Hauptgrund: Er trifft den Ton nicht. Und das sagen nicht seine Gegner von einst, sondern auch (ehemals) glühende Unterstützer. Ein beliebter CDU-Satz ist: „Ich bin ja für Merz, aber meine Frau will ihn nicht wählen.“

Die Kritik an ihm ist umso verblüffender, als gerade die Rhetorik doch als seine Paradedisziplin galt. Klartext statt Schwurbeln. Doch inzwischen gerät ihm sein Duktus oft etwas zu spitz, nach Stammtischart, an dem sich dann nicht alle Christdemokraten wohlfühlen. Das hat gar nicht so viel mit Inhalten zu tun. Wenn Merz die Probleme an den Schulen anspricht und von kleinen Paschas redet, die Lehrerinnen drangsalieren, ist er, was das Thema angeht, nah bei seinen Leuten. Nur eben nicht, was die Art und Weise angeht. Als er von „Sozialtourismus“ spricht, entschuldigt er sich selbst, obwohl das Problem, das er thematisiert hat, real ist.

Versöhnlicher Stil statt Kulturkampf

Genau das ist das Gefährliche für Merz. Mit Boris Rhein, aber auch mit Wüst haben keine eingefleischten „Merkelianer“ gewonnen, die Negativlegende zieht nicht mehr. Es ist viel schlimmer: Es hat ein anderer Stil gewonnen. Ein Stil, der den Sehnsüchten mancher Konservativen nach Zuspitzung nicht entspricht. Eine Tonlage, die jeden Kulturkampf unterläuft, obwohl gerade dieser pointierte Kulturkampf gegen alles Grüne und Woke von Vordenkern wie dem Historiker Andreas Rödder dringend angemahnt wird. Rödder war Vorsitzender der CDU-Grundwertekommission. Ein Eckstein im Machtgefüge des neuen Vorsitzenden.

Neulich gab es eine Sitzung in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Andreas Rödder hatte in einem Interview erklärt, die AfD wolle die CDU vernichten. Aber er hatte auch von der Möglichkeit der Tolerierung durch die AfD gesprochen. Seine Äußerung wurde in der erlauchten Runde bei der Parteistiftung thematisiert.

Mit am Tisch saßen Merz – und Bernhard Vogel. Er ist der einzige Politiker, der jemals in Ost und West Ministerpräsident war, Jahrgang 1932 und mehr als 60 Jahre Mitglied der CDU, eine Parteilegende. Er erklärte, warum Rödders Thesen unvereinbar mit der Christdemokratie seien. Vogel hatte gesprochen, Widerspruch schwierig. Merz pflichtete sofort bei. Rödder hat sich dann von seinem Parteiamt verabschiedet. Die konservative Wende scheint nun abgeblasen zu sein. Ordnet sich Merz in das große CDU-Kontinuum ein?

Als das klare Mitgliedervotum ihn 2022 im dritten Anlauf an die Spitze gebracht hat, versammelten sich zunächst alle hinter der Macht. Die Kieler Bildungsministerin Karin Prien, die parteiintern einigen schon als „links“ gilt, sagte Anfang 2022 den Satz: „Merz ist der richtige Mann zur richtigen Zeit.“ Und ergänzte: Sie glaube, Merz sei gar nicht „der konservative Knochen, zu dem er gerne auch gerade öffentlich gemacht“ werde. Der Sauerländer wisse „doch ganz genau, dass wir als Union am Ende Wahlen nur in der Mitte der Gesellschaft gewinnen können“. Und Prien sagt das noch immer – nur ob sie immer noch felsenfest an Merz glaubt, ist offen. Inzwischen sorgt der neue Generalsekretär Carsten Linnemann, einst Wortführer des Wirtschaftsflügels, für Zusammenhalt. Eine neue Rollenverteilung.

Tatsächlich hat Merz das anfangs versucht: Zusammenhalt stiften, Bandbreite herstellen. Er hat auf dem Parteitag die Frauenquote durchgeboxt, das hatte selbst Merkel nicht geschafft. Kritiker sagen, er umgebe sich jetzt lieber mit einem kleinen Kreis von Vertrauten und kümmere sich zu wenig um die Partei und ihre Gliederungen. „Friedrich telefoniert zu wenig“, sagt ein einflussreicher Kopf aus dem Bundesvorstand. Er sei zu dünnhäutig, sehe plötzlich überall Gegner, die „Wüstlinge“.

Streit um die Kanzlerkandidatur

In der CDU schwelt der Streit um die Kanzlerkandidatur. Nur ist gar kein Kampf ausgebrochen, es herrscht kein Krieg, vielmehr köchelt die unklare Führungsfrage vor sich hin. Es gibt derzeit keine Alternative zum Parteivorsitzenden Friedrich Merz, keiner will ihn stürzen oder herausfordern. Aber es herrscht durchaus Unbehagen. Und Fragen kommen auf: Kann er Kanzler? Wollen wir ihn als Kanzler? Kann es jemand besser?

Für Merz hat dieser Unfrieden in der Partei einen klaren Auslöser. Am 15. Juni erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Gastbeitrag von Wüst, den Merz als Kampfansage verstanden hat. In dem Text stehen Sätze wie: „Die CDU erteilt dem grassierenden Sofortismus, dem elitären Wunsch nach Radikalreformen und dem spalterischen Populismus eine Absage. Wir machen Politik mit dem Herzschlag der Mitte.“ Dass der CDU-Chef dies als Seitenhieb auffasste, lag möglicherweise auch am Timing und an fehlender Absprache. Doch manche beklagen auch die Empfindlichkeit des 67-Jährigen.

Aus Merz-Sicht kamen weitere Angriffe hinzu. Wüst hatte auf die Kanzlerkandidatenfrage gesagt, „sein Platz sei derzeit“ am Rhein. Das „derzeit“ wurde als eine Art Raketenbeschuss gewertet. Ähnlich wie die Aussage, „auch die Länderchefs“ hätten bei der Kandidatensuche ein Wort mitzureden. War es eine vergiftete Selbstverständlichkeit?

„Die Mitte ist ein scheues Reh“

Eine der wichtigsten Persönlichkeiten der CDU ist Karl-Josef Laumann, auch wenn sich das noch nicht überall herumgesprochen hat. Er ist auch Münsterländer, wie Wüst (und wie Jens Spahn), und er ist Chef der einst einflussreichen Christdemokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Dieser sogenannte Sozialflügel ist das institutionalisierte Gegengewicht zu den Wirtschaftspolitikern und Liberalen in der Union. Laumann hat nie in Berlin politisch Fuß gefasst, er ist Sozialminister in Düsseldorf. Merz kennt er lange, ohne ihn wäre dieser vielleicht 2022 nicht Parteichef geworden. Der Arbeiterführer hat dem Wirtschaftsboss seinen Segen gegeben. Sie vertrauen einander.

Doch als Laumann neulich in einem spontanen Sechs-Minuten-Statement in seinem unnachahmlichen Maschinenschlosser-Idiom die Flüchtlingskrise, die Sorgen der Menschen und die Werte der Christdemokratie umriss, da markierte er die Seele der Partei jenseits konservativer Denker. Man dürfe keine Menschen gegeneinander ausspielen, sagte Laumann. Und es gibt nicht wenige, die die Predigt des Partei-Urgesteins gut hören können.

Der Bonner Politikwissenschaftler Andreas Püttmann, der in der Zeit von Angela Merkel aus der Partei ausgetreten ist, sieht sich auch als Verteidiger dieser alten, auf Ausgleich getrimmten CDU. „Die Mitte ist ein scheues Reh“, erklärt er mit Blick auf die Poltereien der – seiner Einordnung nach – Parteirechten. In den sozialen Medien aber tobt dieser Lagerkampf der Union noch lauter als in der wirklichen Welt.

Die großen Unterschiede innerhalb der CDU zerren an den Nerven. Vor allem Deutschlands Osten bildet einen Sonderfall, weil hier in sämtlichen Bundesländern (mit Ausnahme Sachsen-Anhalts) die AfD laut Umfragen mit Abstand stärkste Partei ist. Wenn im Herbst nächsten Jahres in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg gewählt wird, droht lso eine Konstellation, die für die dortigen CDU-Funktionäre ein einziges Elend ist: Weil wegen der „Brandmauer“ keine Zusammenarbeit mit der AfD möglich ist, muss man sich wohl oder übel in Allparteienkoalitionen gegen die viel gescholtenen Rechtspopulisten einfügen.

In Sachsen wäre Michael Kretschmer wahrscheinlich sogar auf die Stimmen der Linkspartei (und die der Grünen sowieso) angewiesen, um abermals zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Ähnlich in Thüringen, wo sich CDU-Oppositionsführer Mario Voigt Hoffnung machen kann, den Linken Bodo Ramelow als Regierungschef abzulösen.

Damit ist das Dilemma der Christdemokraten im Osten auch schon beschrieben: Weil sehr viele Wähler dort keine linken Parteien in ihren Landesregierungen haben wollen und sie gleichzeitig wissen, dass die CDU nicht ohne SPD, Grüne oder die Linke auf eine Mehrheit kommt, geben sie ihre Stimme der AfD. Und bekommen dann erst recht ein kunterbuntes Landeskabinett.

Ausgerechnet die „Brandmauer“ wirkt so gesehen als Multiplikator für die AfD – und könnte der Partei am Ende sogar absolute Mehrheiten bescheren. Eine völlig widersinnige Situation, auf die die CDU bisher keine richtige Antwort gefunden hat.

Brandmauer-Debatte in Thüringen

In Thüringen etwa setzt man offiziell darauf, bis zum Wahltag am 1.September 2024 viele bisherige AfD-Sympathisanten mit einem „sehr engagierten Wahlkampf“ von sich zu überzeugen: „Ich bin mir sicher, dass ein Großteil der Thüringerinnen und Thüringer nicht für die Höcke-Partei stimmen wird, wenn es wirklich darum geht, wer dieses Land führt“, sagt der CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt.

Eine Minderheitsregierung, bei der seine Partei letztlich immer wieder auch auf Stimmen der AfD angewiesen wäre, lehnt Voigt zwar ab. Aber gleichzeitig hat er jüngst deutlich gemacht, dass die CDU im Erfurter Landtag zumindest in Sachfragen nicht vor Zustimmung durch die Rechtspartei zurückschreckt: Eine Senkung der Grunderwerbssteuer wurde gemeinsam mit der AfD und der FDP gegen den Willen der rot-grün-roten Landesregierung durchgesetzt. Allerdings, und darauf legt Voigt großen Wert, ohne sich vorher mit der AfD abgesprochen zu haben.

Wenn demnächst eine CDU-Vorlage zur Abstimmung kommt, mit der die Gender-Sprache in staatlichen Einrichtungen untersagt werden soll, wird absehbar die AfD abermals aufseiten der CDU stehen – weshalb insbesondere die Merkelianer in der Partei in heller Aufregung sind. Voigt lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken: In Sachsen und in Sachsen-Anhalt sei diese Sachfrage für die Schulen schon auf dem Verwaltungsweg erledigt worden. „Und ich wüsste nicht, warum wir in Thüringen trotz einer durchschaubaren Skandalisierung unseres Anliegens nicht zum gleichen Ergebnis kommen sollten.“

Dass da langsam, aber sicher etwas ins Rutschen geraten könnte, hat auch Altbundespräsident Joachim Gauck bemerkt. Mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im nächsten Jahr setzt er sich vehement für ein Allparteienbündnis gegen die AfD ein: „Wir müssen bei dieser AfD schon das klare Signal aussenden: Die kommen nie an die Macht“, so Gauck gegenüber dem Magazin Stern.

Was aber, wenn die Aussicht auf ein Allparteienbündnis noch mehr Wähler in die Arme der AfD treibt? Auf diese Frage hat auch Gauck keine Antwort. Und so erweist sich die „Brandmauer“ immer mehr als strategisches Meisterstück der politischen Linken. Weshalb Voigt auch wie vorsorglich zu Protokoll gibt: „Wenn ich draußen mit normalen Leuten im Gespräch bin, können die mit Begriffen wie ,Brandmauer‘ überhaupt nichts anfangen.“

Zurück zur Bundespartei. Da ergeben sich für nächstes Jahr grob gesagt drei Szenarien, festzumachen an folgenden Daten: 9. Mai Parteitag, 9. Juni Europawahl und die September-Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen.

Der für die CDU normalste Weg, weil eingeübt, wäre, loyal und treu am 9. Mai den Vorsitzenden Merz für zwei weitere Jahre im Amt zu bestätigen und ihn auch trotz möglicherweise verlorener Landtagswahlen im Oktober 2024 zum Kanzlerkandidaten von CDU und CSU zu küren. Stabilität schafft Stärke, so der dazugehörige Grundsatz. Ein nach der für ihn mauen Bayernwahl nicht unbedingt gestärkter Markus Söder müsste zustimmen. Der Kanzlerschaft Merz’ stünde nach der mutmaßlich desaströsen Schlussbilanz der Ampelregierung nichts mehr im Wege.

Das zweite Szenario wäre schon etwas heikler. Zwar würde Merz zum Parteivorsitzenden gewählt, aber im Herbst würden ihm Wüst und Söder erklären, dass er nicht Kanzlerkandidat werden kann, weil die Umfragewerte sowohl für die Partei als auch für seine Person zu schlecht seien. Man wolle 2021 nicht wiederholen. Der Machtinstinkt der Partei würde durchschlagen, Wüst und Söder würden unter sich ausmachen, wer stattdessen gegen Scholz antreten soll. Wüst hätte dann mutmaßlich den Vortritt. Es existiert aber noch eine weitere Variante: Merz schlägt Söder als Kanzlerkandidaten vor, um gesichtswahrend abtreten zu können. Doch viel Sympathie in der CDU gibt es dafür nicht.

„Wenn Wüst wollen würde“

Das dritte Szenario ist das wildeste, man könnte auch sagen: das wüsteste. Es setzt voraus, dass bis Mai die Unzufriedenheit mit dem bisweilen unkoordinierten und ungezügelten Vorgehen von Merz derart wächst, dass die Delegierten ihren Vorsitzenden nicht im Amt bestätigen wollen. Merz hat inzwischen an den Spitzen der Landesverbände keine engen Vertrauten mehr. Der letzte tritt in Stuttgart ab; dort folgt der junge Manuel Hagel auf den Merz-Weggefährten Thomas Strobl. Und in Niedersachsen sitzt Sebastian Lechner in den Startlöchern.

Es ist diese junge Generation an der Spitze der Landesparteien, die inzwischen mit dem Stil und dem Habitus von Merz fremdelt. Manche von ihnen haben „konservativ“ begonnen und sind nun – typisch CDU – „mittig durchgestartet“. Als Merkelianer wollen sie sich nicht einsortieren lassen, aber ob sie in Merz die Zukunft erkennen, ist fraglich.

Viermal „W“: „Wenn Wüst wollen würde“, sagen manche in der CDU-Bundestagsfraktion und auch in den Landesverbänden, dann wäre er vielleicht der richtige Mann. Aber Hendrik Wüst ist eben gerade keiner, der jetzt in den Kampf zieht, unbedacht losmarschiert. Das entspricht nicht seinem Naturell, so erzählen es Weggefährten.

Auf dem Hof in Südlohn kniet er sich hin, nimmt Futter aus dem Trog und versucht, die Kühe anzulocken. „Man muss Geduld haben“, sagt Wüst. „Man darf sie nicht verschrecken.“ Es scheint so, als müsse er das noch nicht haben: Berlin. Aber manchmal kommen die Dinge auch anders. Die Kühe zumindest fressen ihm schnell aus der Hand.

