„Partei der Besserverdienenden und Wohlstandskinder“

Für den traditionell linken Landesverband der SPD in Hessen kam eine Koalition mit FDP oder CDU nicht in Frage. Aber da gab es ja noch diese junge Partei, die drei Jahre zuvor in Karlsruhe gegründet worden war: die Grünen. Die waren von ihrem gesamten Habitus und aufgrund ihrer Wurzeln in der Friedens- und Umweltbewegung traditionellen Sozialdemokraten zutiefst suspekt. Urgestein Herbert Wehner sah in ihnen die „Partei der Besserverdienenden und Wohlstandskinder“. Und Helmut Schmidt vermutete in den Grünen schlicht „eine Gefahr für die Stabilität unseres Staates“.