Wer verstehen will, der muss an den Anfang zurück. An dem Punkt, an dem sich erstmals Erwartungen stauten, an dem Hoffnungen und Ängste keimten. Spulen wir also einmal kurz auf Null: Was hatte man im Winter 2019/2020 doch um ein rettendes Wort der Kanzlerin gegeben. Das neuartige Corona-Virus war im Februar 2020 zu einer schier unendlichen Reise um den Globus angetreten, und die Bevölkerung saß daheim, schaute voll Sorge nach Wuhan und Bergamo und verfiel zunehmend in Panik.

Fernseh-Deutschland starrte also auf das Berliner Kanzleramt und hoffte, dass aus den hohen Betonmauern ein Wort der Erlösung drang. Doch Merkel schwieg. Längst auf einer quasi metapolitischen Ebene schwebend, sah man die Regierungschefin ab und an noch auf internationaler Bühne agieren, während sie das heimische Tagesgeschäft längst an ihre damaligen Thronfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer und ans Kabinett übergeben zu haben schien.