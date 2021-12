Es war sehr heiß, als wir am 11. September auf dem Kölner Regierungsflughafen den Flieger bestiegen. Das erste Ziel: San Francisco. Dort sollte Kohl an der University of California in Berkeley mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet werden. Auf dem Weg dorthin musste ein Zwischenstopp auf der Nato-Basis Goose Bay im nordöstlichen Kanada eingelegt werden. Denn die alte Maschine schaffte es nicht direkt aus Deutschland an die amerikanische Westküste. Von dort ging es nach Los Angeles und dann nach Washington D.C.