Zwar haben jetzt nach der CDU auch die Spitzengremien der SPD in Thüringen der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit dem BSW zugestimmt. Aber damit ist die berühmte Kuh noch längst nicht vom Eis. Denn es ist weiterhin unklar, in welcher Form und an welcher Stelle die sogenannte Friedensklausel in einen möglichen Koalitionsvertrag Eingang finden soll, auf der das BSW besteht. Dass die thüringische BSW-Vorsitzende Katja Wolf an dieser Stelle bis zuletzt viel Bereitschaft zu Zugeständnissen zeigte, spricht sicherlich für den Willen der früheren Eisenacher Oberbürgermeisterin, pragmatische Lösungen für den als „unregierbar“ verschrieenen Freistaat zu finden. Noch vor wenigen Tagen ließ sich Wolf in einem Interview für Zeit Online mit den Worten zitieren, eine entsprechende Präambel sei „wichtig“ – aber es gehe nicht ohne Kompromisse: „Es ist wie eine saure Zitrone, in die jeder von uns beißen muss und ungefähr denselben Schmerz empfindet.“