Wir schreiben das Jahr 2012. Rhein, damals hessischer Innenminister, tritt zur Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters in Frankfurt am Main an – und scheitert als sicher geglaubter Sieger an dem noch weitgehend unbekannten Peter Feldmann (SPD). Der wiederum sah sich in Frankfurt am Main zuletzt massivem Gegenwind auch aus der eigenen Partei infolge der sogenannten „AWO-Affäre“ und einem als sexistisch kritisierten Spruch gegenüber – während Rhein, dessen Karriere schon gescheitert schien, nun antritt, um „in Zeiten voller Umbrüche, voller Krisen“, wie er sagt, die Rolle des hessischen Landesvaters einzunehmen. Rhein sagt, es brauche dafür „Führung und eine Zukunftserzählung“ für sein Bundesland. Das Motto: „Freiheit in Sicherheit gewähren.“