Aber da ist womöglich eben nicht nur dieses Gespür verloren gegangen, sondern sind auch Selbstverständlichkeiten der Funktionsweise freiheitlicher Demokratie. Demonstrationen und Wahlen gehören beide zu ihr. Aber sie haben ganz unterschiedliche Funktionen. Jedenfalls in freiheitlich-pluralistischen Systemen. In Demonstrationen bekennen sich Bürger öffentlich zu bestimmten politischen Positionen und Forderungen – sie stehen mit ihrer Person dazu. Darum gilt auf Demos ein Verhüllungsverbot und wer dabei fotografiert wird, darf auch medial wiedergegeben werden. Auf Demonstrationen setzen Bürger öffentlich Zeichen. Demonstrationen haben in freiheitlich-demokratischen Systemen den Zweck, den Mächtigen zu zeigen (lateinisch: „demonstrare“), dass es (viele) Menschen gibt, die anders denken als sie. „Nehmt uns wahr“ ist stets die Botschaft.