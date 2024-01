Die Regierung hat die Zahl der Beamtenstellen in der Bundesverwaltung und insbesondere in den Ministerien verglichen mit dem letzten Haushaltsjahr der Großen Koalition unter Kanzlerin Merkel 2021 um 11.507 vergrößert – ein Plus von 6,3 Prozent, wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mitteilt. Und ganz besonders angestiegen ist die Zahl der unmittelbar in den Ministerien angestellten Beamten (8,4 Prozent).