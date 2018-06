Eigentlich sollte es erst zwei Wochen öffentlich werden, doch es ist schon jetzt durchgesickert: Der Stuttgarter Kreisverband der CDU stützt Horst Seehofers Position im Asylstreit. So berichten es die Stuttgarter Nachrichten. Aus einem Beschluss des Kreisverbandes geht hervor, dass der CDU Kreisverband ebenfalls bereits in anderen EU-Ländern registrierte Asylanten an der Grenze abweisen will. Verwunderlich dabei ist: Die Vizekreischefin und CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Maag ist eigentlich eine Unterstützerin Angela Merkels. Mithilfe eines Kompromisses fand der Beschluss auch ihre Unterstützung.

Mit unseren „Fundstücken“ wollen wir in loser Folge auf außergewöhnliche Standpunkte aus dem Netz und anderswo hinweisen.