Marko Northe leitet die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Teamleiter Online im ARD-Hauptstadtstudio und Redakteur bei der "Welt". Studium in Bonn, Genf und Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Seit 2009 ist Armin Schuster Bundestagsabgeordneter der CDU für den Wahlkreis Lörrach – Müllheim, Baden-Württemberg. Er ist Obmann der Unionsfraktion im Innenausschuss und gilt seit 2015 als parteiinterner Kritiker der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel.

Herr Schuster, angesichts der Situation an der türkisch-griechischen Grenze, angesichts der Lage auf Lesbos: Was sollte die EU, was sollte Deutschland jetzt tun?

Das Gegenteil von dem, was Annalena Baerbock vor einigen Tagen gesagt hat. Ich bleibe bei dem Vorschlag, den ich schon im Oktober 2015 gemacht habe. Ein deutliches Signal setzen, was den Außengrenzschutz der EU anbelangt, aber auch den konsequenten Binnengrenzschutz, sollte sich die Lage innerhalb der Europäischen Union ausbreiten. Ich habe schon 2015 eine Doppelstrategie vorgeschlagen: Einerseits Grenzen sichern, andererseits vor Ort in Griechenland und der Türkei helfen. Meiner Meinung nach braucht es beide Signale.

So sehr scheint sich das von Annalena Baerbock momentan gar nicht mehr zu unterscheiden. Sie sagt ja auch, 2015 dürfe sich nicht wiederholen und Humanität und Ordnung müssten zusammengehen ...

Na ja, ich halte es für ziemlich naiv, wenn sie davon spricht, dass die deutschen Flüchtlingsunterkünfte jetzt wieder ins Spiel gebracht werden müssten. Wenn es zu einer europaweiten Verteilung kommt, ist ein deutsches Engagement am Ende sehr wahrscheinlich. Aber nachdem wir 2015 die Erfahrung gesammelt haben, dass ein einseitiges Voranschreiten Deutschlands bereitwillig von allen Partnern falsch verstanden wird, nämlich als "wir machen die Dinge alleine", würde ich diesen Fehler nicht noch einmal wiederholen. Das wäre einfältig. Es geht jetzt nicht um deutsche Flüchtlingsunterkünfte, es geht jetzt darum, Europa und der Europäischen Kommission unmissverständlich zu signalisieren: Es läuft dieses Mal nicht wie 2015. Deutschland wird nur gemeinsam, im europäischen Verbund agieren, und dafür braucht es nicht alle 27 Mitgliedsländer. Es gibt jetzt noch die Chance, an der Außengrenze der EU für Ordnung zu sorgen und den Flüchtlingsdruck zu reduzieren, indem man der Türkei hilft. Ich halte gar nichts davon, Erdogan in dieser Lage als Erpresser darzustellen. Dass er international gravierende Fehler gemacht hat, sei mal dahingestellt. Aber Tatsache ist, dass wir ihn mit fünf bis acht Millionen Flüchtlingen nicht allein lassen können.

Wie würden Sie Erdogan denn unterstützen?

Ich glaube, es geht neben Geld auch um praktische Hilfe. Dazu gehören europäische Blaulichtorganisationen, die wir unterstützend zur Verfügung stellen könnten - aus Deutschland wären das THW, DRK und Bundespolizei. Derartige europäische Hilfstruppen könnten auch helfen, Flüchtlingslager zu betreiben. Wir brauchen dementsprechend schnellstmöglich einen EU-Türkei-Pakt 2.0. Viele kritisieren ja, dass die EU den Flüchtlingspakt mit der Türkei gemacht hat. Ich tue das nicht. Der Pakt hat die Zahlen damals schlagartig einbrechen lassen.

Wird Erdogan das zufriedenstellen? Er verlangt ja nicht nur Hilfe, was die Flüchtlinge angeht, sondern auch die Unterstützung der Nato in Syrien. Auch das scheint ja eine Rolle zu spielen, wenn er jetzt die Flüchtlinge an die griechische Grenze schickt ...

Es liegt auf der Hand, dass Erdogan uns damit auch weitere diplomatische Signale sendet. Das ist zwar perfide, weil er Menschen in einer schlimmen Notlage dafür benutzt. Aber ich vermute, er bittet geradezu um ein zweites Abkommen, das auch in unserem Interesse sein muss. Außerdem sucht Erdogan diplomatische Hilfe, und da ist die glasklare Frage: Wie reagiert die Europäische Union in Richtung Russland? Was macht die Europäische Union überhaupt? Ich habe schon vor Idlib die Priorität der neuen EU-Kommission für den New Green Deal angesichts der Lage in Europa nicht verstanden. Spätestens jetzt muss die Kommission dieses Thema als oberste Priorität annehmen. Das gilt auch für ein neues europäisches Asylsystem, wo die bisherigen Signale aus Brüssel eher überschaubar geblieben sind. Es wird jetzt höchste Zeit.

Nun schafft die EU es ja offensichtlich schon selber nicht, Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen, wenn man sich zum Beispiel die Lage auf Lesbos ansieht. Wie soll sie dann Erdogan helfen können?

Deswegen kritisiere ich ja, dass sich die bisherige Schwerpunktsetzung der Kommission mit dem Green Deal kaum erschließt. Wenn die zuständigen Kommissare das Thema Migration auf der Prioritätenliste ganz nach oben rücken, könnte die EU einiges leisten, insbesondere wenn man an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr denkt.

Haben Sie denn die Hoffnung, dass es mit Merkel an der Spitze in der Ratspräsidentschaft zu etwas kommen wird? Die CDU ist zugleich tief gespalten.

Erstens ist Angela Merkel seit Monaten die einzige Akteurin in diesem Thema. Und zweitens sehe ich bei den drei zur Debatte stehenden Vorsitzenden in dieser Frage kaum unterschiedliche Auffassungen.

