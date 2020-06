Antirassismus-Proteste in Deutschland - Ein politisches Desaster

Für die Proteste gegen Rassismus in den USA wurden die Corona-Beschränkungen in Deutschland gestern offenbar außer Kraft gesetzt. All jene, die sich in den vergangenen Monaten an die Regeln gehalten haben, fragen sich nun zu Recht: Misst der Staat mit zweierlei Maß?