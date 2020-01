So erreichen Sie Alexander Marguier:

Isch bin es Gretel von de Saar

und zieh' die Bundeswehr grad klar.

Denn's Uschi hat enn annern Job,

sie schafft net mehr im Bendlerblock.

Der Herr Macron hat's hingebogen,

dass sie no Brüssel ist verzogen.

Als Chefin von de Kommission,

do war ihr alter Vadder schon.

Ihr Dienst-Handy ging aach retour,

gelöscht hat sie die Date nur.

Ob Absicht wohl dahinner steckt?

Der Putin hat’s doch eh gehäckt!

Jetzt muss isch halt von vorn beginne,

Berater und Beraterinne,

für all des Militär zu suche.

Isch könnt es Uschi grad verfluche!

Annererseits, des geb isch zu,

hann mir jetzt vor dem Rösche Ruh.

Ihr Ehrgeiz für des Kanzleramt

fand isch doch reischlisch penetrant.

Isch wüsst än besser Kandidate.

Dreimal dürft ihr jetzt mit mir rate.

Damit misch keener falsch versteht:

Aus Angie wird bald Annegret!

Für Friedrich Merz war eh schon Schicht,

der babbelt nur und beißt dann nicht.

Und Armin Laschet, lasst's euch sagen,

guckt nicht nur so, der IST verschlagen!

Dann wär da noch im fernen Bayern

ein Herr mit reichlich dicken ...

Als Grünen-Fresser einst bekannt,

ist er der Grünste jetzt im Land.

Er schont die Biene, schützt die Wälder,

streichelt im Kuhstall süße Kälber.

Dabei, isch weiß es ganz genau,

ist Söder eine Umweltsau!

Er liebt sein Steak, fährt BMW,

den Urlaub, statt am Tegernsee,

verbringt er stets in fernen Ländern

und denkt nicht dran, das je zu ändern!

Zum Schluss, denn so viel Zeit muss sein,

schenk isch jetzt noch den Sozen ein.

Drum hört nur her, all ihr Genosse,

ab heute wird zurückgeschosse!

Das Material der Bundeswehr,

gibt dafür zwar nicht mehr viel her.

Doch ist zum Schießen nichts mehr da,

zückt Annegret die AKK.

Die schlimmsten aller Ängste weckt

mein saarlännischer Dialekt.

Nach jeder meiner langen Reden

wird sich der ärgste Feind ergeben!

Mit Rücktritt droh isch heut nit mehr,

sonst fehlt am Schluss die Gegenwehr.

Drum saan isch euch's jetzt uf de Kopp:

Hauptsach gudd gess und allez hopp!