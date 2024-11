Großer Andrang vor Berlins Deutschem Theater, auch ein paar Demonstranten mit unterschiedlichen Anliegen haben sich am Eingang des Hauses eingefunden. Aktive Politiker sind allerdings nicht angesagt an diesem Mittwochabend, im Publikum ist stattdessen der ehemalige Unionsfraktionschef Volker Kauder auszumachen. Aber um ihn geht es natürlich nicht, sondern um seine ehemalige Chefin (das war sie zwar nicht formal, aber er hat das wohl stets so empfunden): Angela Merkel trifft sich zur Premiere ihrer Autobiografie mit ihrer Haus-Moderatorin (das war sie zwar nicht formal, aber sie hat das wohl stets so empfunden) Anne Will. Bevor die beiden Frauen die Bühne um kurz nach 19 Uhr betreten, bilden sich im Foyer noch Schlangen von Menschen, um von der Ex-Kanzlerin vorsignierte Exemplare von „Freiheit“ am Büchertisch zu kaufen.

Nur ein netter Spaziergang? Merkel im gewohnten Kanzlerinnen-Outfit – weißer Blazer, schwarze Hose – scheint sich auf ihren Auftritt gefreut zu haben, sie wirkt aufgeräumt und gut gelaunt. Ihre Co-Autorin und langjährige Büroleiterin Beate Baumann ist auch anwesend, wie es heißt – allerdings hinter der Bühne und für das Publikum unsichtbar. Bevor der Talk losgeht, bekommen die Besucher noch eine von Merkel selbst eingelesene Passage vom Band zu hören; im Laufe des Abends wird sie noch mehrmals aus ihrem Buch live vorlesen.