An den jüngsten Umfrageergebnissen für die AfD gibt etwas anderes zu denken. Die Zahl derer, die diese zerstrittene Partei mit ihrem häufig ausfällig werdenden Personal grundsätzlich nicht wählen würde, ist stark gesunken: von 70 Prozent Ende 2020 auf jetzt nur noch knapp 54 Prozent. Das bedeutet: Immer weniger Wähler sehen in der Rechtsaußenpartei weiterhin ein „Schmuddelkind“, mit dem man lieber nicht spielen will. Dazu passt, dass INSA das Potential der AfD inzwischen mit 25 Prozent angibt. Zum Vergleich: Die Grünen zu wählen, können sich knapp 30 Prozent der Deutschen vorstellen, die FDP gut 25 Prozent, die Linke rund 14 Prozent.