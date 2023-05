Vielleicht sollten wir das mit dem Heizen künftig ganz sein lassen. Einfach mal 20 oder 30 Winter lang schön zuhause durchfrieren (auch wenn die kalte Jahreszeit bei uns hier in Berlin locker bis Mitte Mai dauern kann). Bis dahin ist der Klimawandel dank deutscher Diszipliniertheit in Sachen Energieverbrauch entweder abgewendet (und wir können endlich wieder von vorn anfangen). Oder die Erde hat sich in jenes infernalische Feuer verwandelt, von dem die täglichen Klimakleber jede Nacht halb schaudernd, halb sehnsuchtsvoll genauso zu träumen scheinen wie einst die Anhänger eines gewissen David Koresh in Waco, Texas. Endlich keine halben Sachen mehr, sondern die ganze Dröhnung. Deutsch sein heißt: gründlich sein. Weswegen in den Reihen der „Letzten Generation“ auch praktisch keine jungen Leute mit Migrationshintergrund zu erkennen sind. Wo bleibt die Quote, wenn man sie mal braucht?

Die grünen Weicheier Ich fand die Grünen als klassische Verbotspartei ohnehin immer schon viel zu weicheierig: „Veggie-Day“, aber nur donnerstags; Tempolimit bei 130, anstatt für privat genutzte Fahrzeuge eine Maximalgeschwindigkeit von null Stundenkilometern vorzuschreiben; Wärmepumpen zwingend erst in mehr als zehn Jahren, anstatt, wie gesagt, einfach den Betrieb von Heizkörpern komplett zu untersagen – und zwar ausnahmslos, für Frührentner genauso wie für Über-80-Jährige. Wir müssen wieder lernen, radikal zu denken und zu handeln. Wobei eine Partei, die von zwei übergewichtigen Studienabbrechern geführt wird, einfach nicht das nötige Maß an Selbstdisziplin vermittelt, derer es jetzt zweifelsfrei bedarf, um das Überleben der Menschheit zu gewährleisten.