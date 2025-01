Alice Weidel lief an diesem Wochenende auf dem AfD-Parteitag in Riesa in ihrer 25minütigen Rede zur Höchstform auf. Ohnehin bekannt für ihre harten Attacken auf den politischen Gegner legte sie noch einmal eine Schippe oben drauf und arbeitete sich vor allem an den Unionsparteien als dem vermeintlichen Hauptgegner der Rechtspartei ab.

Die „Kein“-Kanzlerkandidatin Der geneigte Zuhörer erfuhr vor allem, was sie nicht will: keine illegale Migration, kein europäisches Asylsystem, keine erneuerbaren Energien, keine Klimaschutzmaßnahmen, kein Lieferkettengesetz und auch keine Gender-Studies an Deutschlands Universitäten.