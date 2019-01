Ein politischer Jahresanfang will gekonnt sein. Die FDP ist diesmal mit ihrem Dreikönigstreffen weitgehend vom Winde verweht worden. Die SPD trommelt weiter auf der Bongotrommel des Traditionellen und schießt schöne Worte wie „Gute-Kita-Gesetz“ und „Starke-Familien-Gesetz“ in den Umlauf. Die personell renovierten Grünen haben mit dem Patzer ihres bis dahin über Wasser gehenden Stars Robert Habeck ein erstes Rendezvous mit der Realität. Die CSU bereitet die Staffelstab-Übergabe von Horst Seehofer an Markus Söder vor. Die CDU laboriert noch am knappen Wahlergebnis der neuen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Kartenbauer und müht sich, Friedrich Merz so ehrenvoll wie unschädlich im Personaltableau unterzubringen.

Die agilste Partei zum Jahresbeginn ist die AfD. Sie hat zum ersten Mal in ihrer jungen Geschichte nach rechts ein Stoppschild aufgestellt. Lange Zeit hat die Parteiführung diesen Radikalisierungstendenzen insbesondere im Osten einfach zugeschaut und die damit einhergehenden politischen Geländegewinne eingestrichen. Aber André Poggenburg hat mit seiner völkischen Tümelei und seinen Anleihen von Ton und Stil im Nationalsozialismus erst eine Linie überschritten – und dann markiert. Wie genau sie im Irgendwo zwischen Björn Höcke und André Poggenburg verläuft könnte nun der Verfassungsschutz beurteilen. Dieser stuft die AfD nun bundesweit als Prüffall für eine mögliche Beobachtung ein.

Tweed-Jacket statt Bomberjacke

Poggenburgs neue Partei jedenfalls, mit der er bei den Landtagswahlen im Osten im Herbst antreten möchte, hat schon einen so abstoßenden Namen, dass man sich fragen kann, ob diese Abspaltung der AfD wirklich schadet oder nicht doch eher nutzt. Bürgerlich-konservative, frustrierte CDU-Wähler quälen sich schon lange mit antisemitischen und rassistischen Auswüchsen und sind davon abgeschreckt. Wenn mit dem Rauswurf Poggenburgs das strapazierte Tweed-Jacket von Parteichef Alexander Gauland und nicht die Bomberjacke bei den Auftritten eines Poggenburg das Bild der Partei bestimmt, dann liegt in der Abspaltung mehr Chance als Risiko. Die AfD wird salonfähiger.

Das Attentat auf den Bremer Landesvorsitzenden Frank Magnitz wirkt in die gleiche Richtung. Bei aller Distanz der anderen Parteien im Parlament bleibt deren Repräsentanten bis hin zum Bundespräsidenten nichts anderes übrig, als verbale Solidaritätsdressen zu versenden. Botschaft: Gewalt statt Argumente – das geht überhaupt nicht. Und wenn ein Bundestagsabgeordneter hinterrücks niedergeschlagen und erheblich verletzt wird, dann ist das eine schwere Straftat an einem Menschen. Aber eben auch ein Angriff auf die repräsentative Demokratie, die die gewählte AfD ebenso verkörpert wie alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien.

Schwachstelle: Thematische Begrenztheit

Kaum vonnöten jenseits dieser beiden Vorgänge zum Jahresbeginn ist der Hinweis, dass die Europawahl am 26. Mai und die Landtagswahlen von Sachsen, Thüringen und Brandenburg politische Heimspiele für die AfD sind. Ihre Themen stehen hier zur Wahl, in ihren erfolgreichsten Regionen finden Landtagswahlen statt.

Auf den ersten Blick sieht es also so aus, als müsse die AfD zwangsläufig einem neuen Hoch zum Ende dieses Jahres entgegensteuern. Das übersieht aber, dass ihre thematische Begrenztheit sie anfällig macht für äußere Einflüsse wie die Bauern für das Wetter. Wenn also die Migrationsströme weiter nachlassen, wird der AfD der Boden entzogen, auf dem sie sät und erntet. Die restriktiveren Signale der vergangenen Monate haben in den Herkunftsländern schon Wirkung gezeigt. Und der Migrations-Magnet Merkel ist als Kanzlerin auf den letzten Metern ihrer politischen Karriere. Die halbe Macht hat sie schon abgeben müssen, und die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Kartenbauer hat schon Signale ausgesandt, dass sie einen restriktiveren Migrationskurs als Angela Merkel fahren wird.

Bedürfnis nach Stabilität

Vom neuen Mitarbeiter des weiter ambitionierten CDU-Gesundheitsministers Jens Spahn stammt in diesem Zusammenhang ein lesenswertes Buch. Die Thesen seiner „Vertrauensformel“ hat der Politologe Tim Lochocki schon einmal in Cicero veröffentlicht. Lochocki sagt, salopp zusammengefasst, dass man einen erheblichen Anteil strukturkonservativer Menschen und Wähler in einem Land nicht dauerhaft mit einer Politik konfrontieren kann, in der sie sich nicht wiederfinden. Passiert das doch, dann radikalisieren sie sich. Er appelliert an die Linksliberalen aller Parteien (es gibt sie nicht zuletzt in der CDU), das Bedürfnis nach Stabilität und den Wunsch nach Gewohntem und Liebgewonnenem ernstzunehmen – und es auch zu befriedigen.

Wenn CDU und SPD diese Lehre aus den vergangenen Jahren ziehen, sich dieser These öffnen, dann können sie der AfD auch wieder ganz schnell den Nährboden entziehen. Wenn die CDU-Führung Friedrich Merz bei all den Fehlern, die er gemacht hat, nicht weiter demütigt wie seinerzeit die SPD Sigmar Gabriel als Pop-Beauftragten. Sondern wenn sie das Bürgerlich-Konservative wieder als Wesenskern dieser Partei annimmt und ihm einen angemessenen Raum lässt. Wenn die SPD begreift, dass sie aktuell in einem Retro-Anfall eine Traditions-Wählerschaft zu charmieren versucht, die sie weniger mit der Agenda 2010 ihres letzten Kanzlers als mit der Billigung von Merkels Migrationspolitik verloren hat.

Dann könnte dieses scheinbar wie für die AfD gemachte Jahr 2019 auch der Anfang von deren Ende sein.