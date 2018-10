Der Dresdner Anwalt Maximilian Krah, stellvertretender Landesvorsitzender der sächsischen AfD, sagte am Ende von zwei denkwürdigen Stunden in der Dresdner Messe einen ebenso denkwürdigen Satz, der alles davor Gesagte ins grell programmatische Licht rückte: „Sie haben es – und ich hoffe, auch beabsichtigt – für uns in ganz Deutschland leichter gemacht, miteinander zu diskutieren. Denn wir können jetzt überall von Flensburg bis nach München vorbringen: Wenn die Chefredakteure von ARD und ZDF zu uns, zur AfD kommen, um mit uns zu diskutieren, warum wollt ihr, die ihr keine Chefredakteure seid, nicht mit uns diskutieren? Sie haben der Freiheit eine Gasse geschlagen.“ Die derart Gelobten, Kai Gniffke (ARD) und Peter Frey (ZDF), schauten recht sauertöpfisch drein.