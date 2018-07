Die SPD kommt aus dem Umfragetief nicht heraus, obwohl sie sich in der Großen Koalition angesichts des Schwesternstreits in der Union als zuverlässiger, staatstragender und lösungsorientierter Koalitionspartner präsentiert hat. Die Partei ist tief gespalten, das haben nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr die quälenden innerparteilichen Diskussionen um die Fortsetzung der Großen Koalition gezeigt. Programmatisch und strategisch orientierungslos rutscht die SPD in der Wählergunst immer weiter ab. In Bayern kann die SPD-Vorsitzende nun das ganze Elend der deutschen Sozialdemokratie vor Ort und an der Basis besichtigen.