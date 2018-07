Zu den Zumutungen der Demokratie zählt auch, dass es gesellschaftliche Probleme gibt, die sich nicht mit einem Handstreich oder ein paar schnellen gesetzlichen Maßnahmen aus der Welt schaffen lassen. Auch nicht mit einem Masterplan, völlig egal, ob dieser am Ende 62 oder 63 Punkte umfasst. Es gibt in jeder Gesellschaft Probleme, Herausforderungen und Konflikte, mit denen man irgendwie umgehen muss, die die Politik aber nicht lösen kann. Das Migrationsproblem gehört sicherlich dazu. Ohne Zweifel muss die Migration nach Deutschland und nach Europa eingedämmt, begrenzt und gesteuert werden. Die Sicherung der Außengrenzen gehört genauso dazu, wie effektive Verfahren und die konsequente Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern. Es steht außer Zweifel, dass Fluchtursachen bekämpft werden müssen und dass zugleich Korridore und Kontingente für die Einwanderung nach Europa da sind. Und natürlich müssen die Bürger in einer Demokratie über die Bedingungen der Aufnahme von Migranten in einem demokratischen Prozess mitbestimmen können, auch über deren Grenzen.