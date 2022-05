9.-Mai-Demos in Berlin - Der große Zusammenstoß bleibt aus

Jedes Jahr am 9. Mai versammeln sich Putin-Fans, Stalinisten und Reichsbürger an verschiedenen Orten in Berlin, um des Siegs der Sowjetunion über Nazi-Deutschland zu gedenken. Angesichts des aktuellen russischen Kriegs in der Ukraine finden die Demonstrationen unter strengen Auflagen statt. Aber der große Zusammenstoß bleibt aus: Die Versammlungen erweisen sich eher als eine langweilige Senioren-Freakshow.