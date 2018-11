Was heute selbstverständlich ist, galt noch vor 100 Jahren als Fest der Demokratie: Wählen. 1918 folgten zwei historische Momente in Deutschland direkt aufeinander. Erst wurde am 9. November die Republik ausgerufen, dann folgte am 12. November das Wahlrecht für Männer UND Frauen. Selten war eine Revolution so klischeehaft deutsch: Die Frauen erkämpften sich ihr Recht mit Petitionen und Vereinen. In anderen europäischen Ländern wie Frankreich und England verlief die Bewegung um einiges gewaltvoller. Dort hungerten sich Frauen aus Protest zu Tode oder ketteten sich an den Buckingham Palace.

Hierzulande kämpften die Frauen mit Argumenten. Ein Anstoß für die ansonsten zersplitterte Frauenwahlrechtsbewegung in Deutschland war, dass die männlichen Abgeordneten nicht auf die Wünsche der Frauen eingegangen sind. Das bracht die weiblichen Abgeordneten erst auf die Idee: „Wenn die Männer unsere Anliegen nicht umsetzen, müssen wir das eben selbst machen.“ 1919 durften Frauen dann erstmals deutschlandweit an die Urnen treten – bei Frauen lag die Wahlbeteiligung bei 90 Prozent und damit im Verhältnis um 10 Prozent höher als bei den Männern. Von 423 Abgeordneten waren dann 37 Frauen.

Aus „Emma“ wurde „Edition F“

Nach dieser ersten Wahl ist aus dem „schwachen Geschlecht“ kein Teufel geworden. Im Gegenteil: Frauen waren ja sogar nicht mal zu blöd, ihr Kreuz zu setzen. Wer hätte das gedacht? Als erste Frau sprach die Sozialdemokratin Marie Juchacz in der Weimarer Nationalversammlung. Sie brachte die Situation auf den Punkt: „Ich möchte hier feststellen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“

Doch was für ein Frauenbild haben wir jetzt? Welche Rechte haben Frauen in der Gesellschaft? Wie vor 100 Jahren wählen Frauen anscheinen gerne bürgerlich-konservativ: Auch heute noch wird die CDU von überdurchschnittlich vielen Frauen gewählt. Unsere erste Bundeskanzlerin ist jetzt seit 13 Jahren an der Macht, das Magazin Emma wurde abgelöst von Edition F, und selbst Emanze ist kein Schimpfwort mehr. Doch bis heute verdienen viele Frauen weniger, machen seltener Karriere, werden öfter diskriminiert und sind öfter von Altersarmut bedroht.

Frauen neigen dazu, sich gegenseitig runterzumachen

Nicht einmal die Parteien kommen bei ihren Mitgliedern auf ein 50/50 Verhältnis. Am schlechtesten schneiden dabei die AfD, FDP und CSU ab. Ihre Anteile schwanken zwischen 22 und 17 Prozent. Mit ein Grund dafür, warum auch im Parlament im Vergleich zu 2013 weniger Frauen sitzen. Dort schrumpfte der Frauenanteil 2017 auf 30,7 Prozent. Nicht besonders viel, wo doch die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist. Deswegen möchte Justizministerin Katarina Barley (SPD) nun das Wahlrecht ändern, um den Frauenanteil zu erhöhen. Dieser Antrag müsste jedoch vom Parlament abgesegnet werden – und dort sind zwei Drittel Männer. Wie vor 100 Jahren entscheiden dann Männer über Frauen, die lediglich etwas fordern können und es vielleicht gewährt bekommen.

Nur macht man es sich mit dieser Sicht zu leicht. Auch Barleys Paritätsgesetz lässt Frauen als passive Zuschauerinnen erscheinen. Warum brauchen wir erst ein Gesetz und erkämpfen uns diese Privilegien nicht einfach gemeinsam? Wahr ist doch auch: Besonders wir Frauen neigen dazu, uns gegenseitig runterzumachen. Das reicht von der Stutenbissigkeit von Frauen in Führungspositionen bis zur einfachen, schnellen Lästerei. Wir ziehen uns brombeerfarbene Funktionsshirts an, wenn wir als „Glitzerflitzer“ einen Marathon rennen. Aber warum müssen wir bei allem, was wir tun, niedlich aussehen? Wir sind Frauen, keine Mädchen. Im Gegenteil, meistens sind die sogar willensstärker als wir.

Ran an die Arbeit, liebe Frauen!

Eine der wenigen Frauen, die für ihre Worte und nicht ihr Geschlecht wahrgenommen wird, ist ironischerweise Marine Le Pen, Vorsitzende der rechten Partei Front National. Zur vergangenen Präsidentschaftswahl in Frankreich gab es kaum Forderungen nach einer ersten weiblichen Präsidentin. Warum? Weil allein der Umstand, eine Frau zu sein, zum Glück eben doch nicht reicht. Hier schließt sich auch der Kreis zum Auslöser der Frauenwahlrechtsbewegung. Solange Politiker sich die Anliegen aller Seiten anhören und Mehrheiten umsetzen, spielt das Geschlecht keine Rolle. Nur leider geschieht das momentan nicht – Stichwort Gender Pay Gap. Also ran an die Arbeit, liebe Frauen! Oder um es mit den Worten der britischen Schriftstellerin Mary Wollstonecraft zu sagen: „Ich wünsche mir nicht, dass Frauen Macht über Männer haben; sondern über sich selbst.“