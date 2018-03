So erreichen Sie Carl Jakob Haupt:

„Was sehen wir also auf diesem ikonischen Bild des neuen Innenministeriums (BMI), das ja ein Heimatministerium sein soll:

Wir sehen neun alte Männer in mittel- bis dunkelgrauen Anzügen. Nicht ganz aber zumindest so ein bisschen wurden sie der Größe nach, einer Pyramide gleich, aufgestellt. Und während sich ganz Deutschland_in aufregt über die rein männliche Aufstellung dieses eh nie sonderlich sympathisch gewesenen Ministeriums, frage ich mich vor allem eines: Was für ein Tier muss der Mann zwei Plätze rechts von Heimatminister Seehofer* sein?

Wer den Schrank Seehofer schon einmal mit eingezogenem Kopf in ein normal großes Flugzeug hat steigen sehen, muss es spätestens hier mit der Angst zu tun bekommen. Dass hierbei keine Frau mitmachen will, könnte man gut verstehen, wenn sie denn die Wahl hätte.

In der Modewelt steht BMI übrigens vor allem für Body Mass Index – und der ist auf diesem Bild mindestens genauso traditionell und ungesund, wie das Frauenbild.“