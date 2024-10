Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Felix Lill:

Eigentlich dürfte Shigeru Ishiba schon nicht mehr da sein. Denn für genau den Fall, der am Sonntag eingetreten ist, hatte der erst seit einem knappen Monat amtierende Premier Japans seinen Rücktritt angekündigt: falls die Regierungskoalition aus seiner konservativen Liberaldemokratischen Partei (LDP) und der buddhistischen New Komeito ihre Parlamentsmehrheit verlöre. Die Wahl des Unterhauses – der mächtigen der zwei Kammern in Japans Parlament – brachte dann genau dieses Ergebnis.

Die LDP, die seit der Nachkriegszeit bis auf kurze Unterbrechungen immer regiert hat, erhielt nur noch 191 der 465 zu vergebenen Plätze, ein Minus von 65 Mandaten. Die New Komeito verlor acht und hat nun noch 24 Plätze. Die Parlamentsmehrheit, die in den vergangenen Jahren bei rund zwei Dritteln gelegen hat, ist dahin. Da die LDP weiter die stärkste Kraft im Parlament ist, muss sie sich nun nach einer weiteren Partei umsehen, die in eine Koalition einsteigen könnte. Doch diverse politische Kräfte wollen nicht.