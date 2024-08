Letzte Woche hat die Ukraine etwas getan, was viele für unmöglich hielten. Etwas, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr geschehen war: Ukrainische Truppen stießen auf russisches Territorium vor. Die Auswirkungen sind vielfältig, doch zunächst einige Hintergrundinformationen: Russland marschierte 2022 in die Ukraine ein, um das zu blockieren, was Moskau für einen möglichen Angriffsweg der Nato hielt. Moskau hielt die Ukraine für schwach und gespalten und kam zu dem Schluss, dass eine Invasion die ukrainischen Streitkräfte rasch zerstören und eine russische Besetzung ermöglichen würde.

Die Zeit war von entscheidender Bedeutung. Jede Minute, die sich der Krieg hinzog, war eine Minute, in der die USA oder die Nato hätten eingreifen können. Der Kreml rechnete nicht mit einem langen und kostspieligen Krieg und plante ihn daher auch nicht ein, und seitdem zahlt er für diesen Fehler.

Dennoch glaubte Russland, noch immer einen wichtigen Vorteil zu haben: Es beherrschte die Schlachtfelder. Wenn Moskau schon nicht die strategischen Aspekte des Krieges kontrollieren konnte, so doch zumindest die taktischen. Auf diese Weise gelang es Russland, die ukrainischen Streitkräfte in der Defensive zu halten. Bis zur letzten Woche, als die Ukraine in die Oblast Kursk einmarschierte.

Ein massives Versagen der Geheimdienste

Wie der Ukraine das gelingen konnte, ist noch nicht ganz klar. Manchmal verfällt ein Militär in ein Muster, in dem bestimmte Dinge als unmöglich angesehen werden. Manchmal mangelt es einem Militär an nachrichtendienstlichen Informationen oder sie werden ignoriert. Russland hat den Krieg auf der Grundlage unzureichender Geheimdienstinformationen begonnen, so dass ein ähnlich massives Versagen der Geheimdienste, die eine Invasion nicht vorhersehen konnten, zu diesem Muster passen würde.

Es ist kein Geheimnis, dass sich Russland in letzter Zeit an Nordkorea und den Iran gewandt hat, um zusätzliche Waffen zu beschaffen. Gut möglich, dass die Ukraine dies als einen Moment der Schwäche ansah. Schließlich ist es unklug, sich auf leicht zu unterbrechende ausländische Versorgungslinien zu verlassen und zuzugeben, dass einem die Waffen ausgehen.

Keine kleine Leistung für eine Truppe

In gewisser Hinsicht ist die Ursache der Invasion weniger wichtig als die Tatsache, dass die Offensive überhaupt stattgefunden hat. Wichtig sind aber auch die Umstände, unter denen die Welt davon erfuhr. Die Invasion fand wahrscheinlich am 6. August statt, aber bemerkenswerterweise war die Ukraine in der Lage, tagelang die operative Disziplin eines großen militärischen und öffentlichkeitswirksamen Erfolgs aufrechtzuerhalten, bis Präsident Selenskyj am 10. August sein Schweigen brach.

Die Armee selbst verhielt sich ruhig, selbst als sie sich in Bewegung befand. Das ist keine kleine Leistung für eine Truppe, die zwar als mutig, aber nicht unbedingt als effektiv gilt. Dies wird zweifellos die Moral der Soldaten und der Zivilbevölkerung gleichermaßen stärken.

Eine weitere Verschärfung des Krieges

In der Zwischenzeit bleibt unklar, warum Moskau einen Angriff auf sein Territorium verkündet, wo es doch seit zwei Jahren eine Politik betreibt, die absichtlich Verwirrung stiftet. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die Regierung zu dem Schluss gekommen ist, dass die Öffentlichkeit durch den Krieg erschöpft ist und den von der Regierung verbreiteten Informationen zunehmend misstraut.

Der Kreml könnte also zu dem Schluss gekommen sein, dass eine weitere Verschärfung des Krieges durch eine ehrliche Berichterstattung besser zu bewältigen wäre. Der Umgang mit der öffentlichen Wahrnehmung ist in allen Konflikten wichtig, aber in diesem ganz besonders. Das gilt doppelt für Russland, dessen Bürger sich über die Notwendigkeit des Krieges und seine Durchführung im Unklaren zu sein scheinen.



