Der Krieg in der Ukraine hält an, die Empathie für die ukrainischen Betroffenen nimmt ab. Wenn auch der russische Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew Anfang Juli kurzfristig für Aufmerksamkeit und Entsetzen gesorgt hat, schwindet die Anteilnahme in den westlichen Ländern kontinuierlich: „Derzeit haben wir gerade 30,1 Prozent von den 3,1 Milliarden Dollar Anforderungen für unsere Fonds eingenommen, was den globalen Trend von einer abnehmenden humanitären Hilfe spiegelt“, so Viktoriia Andriievska, Pressesprecherin der „Ocha“ in der Ukraine, dem Amt der UN, das humanitäre Hilfe weltweit koordiniert und derzeit von 14,6 Millionen Ukrainern ausgeht, welche einer solchen bedürfen.

Auch deutsche Hilfsorganisationen spüren diesen Trend. „Die Spendenbereitschaft ist in letzter Zeit gesunken“, muss Alexander Busl feststellen, Vorstand von ChildFund Deutschland. Mitunter durch die Inflation würde das Bewusstsein für das Helfen zurück gehen. Aber auch der Krieg im Gazastreifen wirke sich aus. Der mittelgroße Verein, 1978 als „Kinderhilfswerk“ gegründet, hat seit 2004 bereits über 80.000 Menschen in der Ukraine unterstützt, davon 65.000 Kinder. Geholfen wird jenen mit Gutscheinen, Lebensmitteln, Hygieneprodukten und psychologischer Unterstützung.