So erreichen Sie Daniel C. Schmidt:

Daniel C. Schmidt ist freier Reporter. Er studierte in Manchester und London (BA Politics & Economics, MSc Asian Politics) und lebt zur Zeit in Washington, D.C.. Schmidt schreibt über Pop, Kultur und Politik.

In den offiziellen Termin-E-Mails aus dem Weißen Haus an die Vertreter der Medien steht seit einer Woche ein Satz, der nicht mehr als sieben Wörter umfasst, aber zu diesem Zeitpunkt Stoff für ein ganzes Buch bietet: „The President has no public events scheduled.“

Der Präsident hat keine öffentlichen Veranstaltungen geplant. Mitten im Wahlkampf, weniger als vier Wochen bevor die Stimmen am 3. November abgegeben werden. Eigentlich irre. Aber natürlich nicht so irre wie die Tatsache, dass vor sieben Tagen bekannt gegeben wurde, dass der Präsident der Vereinigten Staaten an Covid-19 erkrankt ist.

