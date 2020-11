So erreichen Sie Daniel C. Schmidt:

Daniel C. Schmidt ist freier Reporter. Er studierte in Manchester und London (BA Politics & Economics, MSc Asian Politics) und lebt zur Zeit in Washington, D.C.. Schmidt schreibt über Pop, Kultur und Politik.

Vielleicht ist der Schlüsselsatz des Abends, an dem so viel geredet und gemutmaßt und getwittert und gerechnet wurde, der hier: „Vor vier Jahren war es unglaublich, aber 2020 war die Begeisterung kaum noch messbar.“

Joe Mizerak stand bei seinem Kumpel Paul Wood in der Küche, als er erklärte, dass keiner von ihnen den Präsidenten im Stich gelassen hatte. Es war spät geworden, aber nicht zu spät. Bis zum Ende wollten die Trump-Wähler eh nicht aufbleiben („Wir sind keine Demokraten, die auf dem Sofa sitzen, wir müssen morgen zur Arbeit“, sagte Wood und lachte). Nun, kurz vor Mitternacht des Wahlabends, ließ sich das bislang Geschehene zumindest schon ein bisschen einordnen.

Amerika hatte gewählt, ohne eine eindeutige Entscheidung zu treffen, zumindest für den Moment. Aber ein klarer Joe-Biden-Sieg, soviel war abzusehen, würde es nicht werden. Vier Jahre Donald Trump und ein Teil von Amerika bekommt immer noch nicht genug. Das Land, so scheint es, ist weiterhin uneins, beinah in der Mitte zerteilt in zwei Lager.

Die Wiederholung von 2016

Wenn man ein bisschen im Land rumgereist ist, so sehr das möglich war während einer Pandemie, bekam man in den vergangenen Wochen und Monaten den Eindruck, dass sich 2016 wiederholte, nur unter umgekehrten Vorzeichen: Vor vier Jahren musste sich Hillary Clinton, die Verhasste, für ihr Leben in der Politik rechtfertigen; jetzt war es Trump, der Unbeliebte, der seine Bilanz verteidigen musste.

„Ich stelle mir immer vor: Wen würde ich in einem Strafgerichtsprozess durch die Tür kommen sehen wollen, um mich zu vertreten?“, sagte Ed, der für einen großen Pharmakonzern arbeitet und deshalb seinen Nachnamen nicht verraten wollte. „Ganz sicher nicht Joe Biden.“

Plötzlich beschäftigen sie sich mit Politik

Auch Ed stand in der Küche, 15 Minuten vom Geburtshaus von Joe Biden entfernt. Nebenan im Wohnzimmer flimmerte der Fernseher, draußen auf der Terrasse auch. Fox News und CNN immer im Wechsel – was sagt die andere Seite?

Sie sagten ähnliche Dinge, die beiden Sender, die gleichen Zahlen, erstaunlich ähnliche Analysen. Und auch die Männer in der Küche waren sich einig: Joe Biden ist für sie jemand, der alt ist, der sich vor den Karren spannen lässt, der eine Handpuppe der linken Demokraten ist, wie sie sagen. Ihre Logik: den moderaten Joe Biden wählen, aber Sozialismus bekommen.

Komischerweise haben sie ihn, den Sohn der Stadt, fast alle schon einmal gewählt. Zweimal sogar, sie haben fast alle 2008 und 2012 für Obama gestimmt, jedes Mal stand Biden als möglicher Vizepräsident auf dem Wahlzettel. Und trotzdem können sie nichts mit ihm anfangen, wie sie jetzt sagen, auch weil Trump etwas getan hat, was hier vorher kaum jemand in ihnen ausgelöst hat: Sie sind zwar auch vorher wählen gegangen, interessiert hat es sie aber kaum. Und plötzlich, seit der Kandidatur des Immobilien-Unternehmers aus Manhattan, beschäftigen sie sich mit Politik.

Wie holt man diese Wähler ab?

Nicht dass Trump ein Aktivisten-Erweckungserlebnis für sie war; sie kandidieren nicht mit einem Mal in der Lokalpolitik oder gründen zivilgesellschaftliche Bürgerorganisationen, aber sie verfolgen das Geschehen und die Nachrichten. In einer Zeit nach Trump, ob bald oder in vier Jahren, wie holt man diese Wähler ab? Was könnte man tun, um ihnen klar zu machen, dass Amerika ein bisschen Versöhnung vielleicht gut zu Gesicht stünde?

Für die Männer hier in der Küche ist Trump eine unbeugsame Figur, und bekanntlich hat das Land ein Faible für gerissene Schlitzohren, die sich durchmogeln und den amerikanischen Traum leben, von Al Capone bis Don Corleone. Trump hat ihnen gezeigt, dass es einen anderen Weg gibt, um reich zu werden, und einen anderen Weg, wie man Politik machen kann. Beides gefällt ihnen.

Amerika in der Schwebe

Falls Trump doch gehen müssen sollte, würden sie sich dann Don Jr. als Kandidat wünschen? „Mal abwarten“, sagt Paul Wood. „Er müsste erst einmal genau darlegen, was er so vorhat. Vielleicht ist er ja politisch links von seinem Vater.“

Jetzt, einen Tag später, ist die Situation weiterhin ungewiss. Vielleicht reicht die Auszählung. Vielleicht entscheiden die Gerichte. Amerika in der Schwebe. Es scheint kein Geheimnis zu sein, wenn man behauptet, dass diese Wahl das Land noch etwas beschäftigen wird. Politisch wie gesellschaftlich.

Eine kurze Botschaft

Und falls es für Biden reichen sollte, obwohl die Trump-Anhänger sich sicher waren, dass die Begeisterung sogar noch größer als 2016 war, dann könnte der Schlüsselsatz dieser Wahl von Biden selbst stammen. Am Tag der Wahl war auch er noch einmal nach Scranton im Nordosten von Pennsylvania gereist, um sein Geburtshaus zu besuchen. Ein letzter Wahlkampfauftritt, ein emotionaler Appell: Ich bin von hier, wir teilen diese Herkunft.

Und so hinterließ er mit einem Filzstift eine kurze Botschaft im Wohnzimmer, als Erinnerung an den November 2020, der so viel entscheiden könnte in Amerikas Zukunft: „Von diesem Haus ins Weiße Haus, so Gott will.“