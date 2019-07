Zunächst: Es war keine konservative Rede. Es war eine Rede auf der Höhe der Zeit, insofern alle gegenwärtigen öffentlichen Debatten ihren Markstein in der Rede hatten. Klimawandel? „Spüren wir ganz konkret.“ Digitalisierung? „Spüren wir ganz konkret.“ Demographischer Wandel? „Spüren wir konkret.“ Aus dem gemeinsamen Gespür soll ein kollektives Kämpfen, Wünschen, Müssen herauswachsen. Von der Leyen will, in bewusster Überdehnung der faktischen Möglichkeiten der Kommission, ein neues Wir etablieren: ein Wir aus Brüsseler Exekutive, Straßburger Legislative und den „Bürgerinnen und Bürgern“. Dass dieses Ziel utopischer ist denn je, die EU an ihren Fliehkräften zu bersten droht, wird die Kandidatin wissen. Doch heute war die Stunde der Absichten, nicht der Abwägungen.