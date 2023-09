Antonia Colibasanu ist Analystin bei Geopolitical Futures und Dozentin an der rumänischen National Defence University mit Sitz in Bukarest.

Ungeachtet des Treffens zwischen dem russischen und dem türkischen Präsidenten in dieser Woche scheint Russland von der Schwarzmeer-Getreide-Initiative abgerückt zu sein. Moskaus neue Strategie – Kiews Fähigkeit zu unterbinden, Getreide und andere Waren von allen Schwarzmeer- oder Donauhäfen aus zu exportieren – wurde nur wenige Stunden vor dem Treffen in Sotschi deutlich, als russische Drohnen auf den Donauhafen Izmajil im südlichen Odessa niedergingen.

Seit Russland im Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen ist, haben seine Drohnen- und Raketenangriffe nach Angaben Kiews fast 220.000 Tonnen ukrainisches Getreide vernichtet und die Hafeninfrastruktur nachhaltig beschädigt. Mit anderen Worten: Es ist unwahrscheinlich, dass die Ukraine den Rat des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beherzigen wird, ihre „Haltung aufzuweichen“, um das Abkommen wiederzubeleben.

Russlands Angriffe drohen die Ukraine von den günstigen Transportwegen über das Schwarze Meer abzuschneiden und die Europäische Union unter Druck zu setzen, alternative Land- und Wasserwege bereitzustellen. Die Umleitung von Dutzenden Millionen Tonnen ukrainischen Billiggetreides durch Europa hat jedoch bereits die lokalen Märkte und die Transportinfrastruktur überfordert und die EU-Landwirte verärgert.

Die daraus resultierende Getreideschwemme droht die Gräben innerhalb der EU zu vertiefen. Ein informeller Zusammenschluss von einem Dutzend osteuropäischer Länder könnte jedoch die Krise abmildern und gleichzeitig die regionale wirtschaftliche Konvergenz und Integration vorantreiben.

Verklagt die Ukraine die EU bei der Welthandelsorganisation?

In den ersten Tagen des Krieges entschied sich die Europäische Union dafür, ukrainisches Getreide zoll- und quotenfrei auf den Binnenmarkt zu lassen. Im November 2022 appellierten fünf Regierungen, die an vorderster Front von der ukrainischen Getreideschwemme betroffen waren (Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei), an Brüssel, etwas zu unternehmen, um ihren Landwirten zu helfen.

Ungeachtet der strengen EU-Qualitätsnormen fluteten ukrainische Erzeuger und Händler diese Länder mit preisgünstigem Getreide und drückten so die dortigen Preise. Im April 2023 einigten sich die fünf betroffenen EU-Staaten mit Brüssel darauf, ihre Landwirte zu unterstützen und die Einfuhr ukrainischen Getreides zu verbieten (obwohl die Durchfuhr durch ihr Hoheitsgebiet weiterhin erlaubt war).

Verbot läuft am 15. September aus

Das Verbot, das bereits einmal verlängert wurde, läuft am 15. September aus, aber Polen und Ungarn haben eine weitere Verlängerung zugesagt – im Widerspruch zu den gemeinsamen Handelsregeln der EU –, mit oder ohne Zustimmung der Europäischen Kommission. In der Zwischenzeit hat die Ukraine angekündigt, dass sie die EU und ihre Mitgliedstaaten bei der Welthandelsorganisation verklagen wird, wenn sie das Einfuhrverbot weiter verlängert. (Die Ukraine hatte Polen zuvor beschuldigt, mit seinen Agrarsubventionen gegen die WTO-Regeln zu verstoßen.)

Eine solche Klage hätte keine kurzfristigen Auswirkungen, aber sie würde langwierige und komplexe Verhandlungen auslösen, die der EU in anderen Bereichen schaden könnten. Die EU braucht vor allem Flexibilität und Einigkeit, um das Beste aus der laufenden Umstrukturierung des Welthandels zu machen, aber ihre Versuche, neue Handelsabkommen abzuschließen, könnten behindert werden, wenn sie gleichzeitig in einen viel beachteten Streit mit der Ukraine verwickelt ist.

Unterdessen wird in Europa über die Zukunft der sogenannten Ukraine-Fazilität debattiert. Dabei handelt es sich um einen Topf mit EU-Geldern, mit dem die öffentlichen Finanzen der Ukraine kurzfristig gestützt und der Wiederaufbau und die Modernisierung des Landes auf lange Sicht finanziert werden sollen. Politisch gesehen symbolisiert das Programm die Unterstützung Europas für die Ukraine angesichts der russischen Aggression und auf ihrem Weg zur EU-Mitgliedschaft.

Die Europäische Kommission versucht, von den Mitgliedstaaten 50 Milliarden Euro für die Fazilität aufzubringen. Darüber hinaus fordert die EU-Exekutive weitere fast 50 Milliarden Euro für Migration, Industriesubventionen, Zinsen für Pandemieschulden, Personal und Unvorhergesehenes. Beide Beträge sind Teil einer Überarbeitung des Haushaltsplans 2024-27 und bedürfen der Zustimmung des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten, wobei ein Veto den Prozess zum Scheitern bringen kann.

Ergebnis der Haushaltsverhandlungen wird mit Spannung erwartet

Angesichts der Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2024 und mehrerer wichtiger Wahlen in den Mitgliedstaaten werden die Debatten über die Aufstockung des EU-Haushalts wahrscheinlich heftig geführt werden. Die Eurozone befindet sich bereits in einer technischen Rezession, was bedeutet, dass ihre Wähler – insbesondere jene, die geografisch am weitesten von der ukrainischen Frontlinie entfernt sind – wenig Lust haben werden, noch mehr Geld zur Unterstützung Kiews aufzubringen. Die sich daraus ergebenden Debatten könnten das Wiederaufleben des Populismus in Europa noch verschärfen.

Das Ergebnis dieser Haushaltsverhandlungen könnte auch Einfluss darauf haben, wie die EU auf den Bedarf der Ukraine an alternativen Transitrouten reagiert. Im vergangenen Jahr richtete die Kommission sogenannte Solidaritätsspuren ein, um die Grenzverfahren zu straffen und die Infrastruktur und Kapazität zu erweitern.

So wurden 220 Millionen Euro für die Verbesserung der Infrastruktur in Deutschland, Polen und Rumänien ausgegeben und weitere 250 Millionen Euro für die Grenzverbindungen zwischen der Ukraine, Moldawien und der EU. Brüssel hat außerdem eine Studie in Auftrag gegeben, um die ukrainischen und moldawischen Eisenbahnsysteme mit denen der EU zu integrieren.

Trotz dieser Ausgaben gibt es nach wie vor Engpässe. Aufgrund der räumlichen Nähe und der geringeren Kosten der Schifffahrt wird der größte Teil des ukrainischen Getreides über die rumänischen Wasserstraßen transportiert, wo die Überlastung der Häfen ein ständiges Problem darstellt. Nicht nur die ukrainischen Produkte überfordern die Infrastruktur in Ost- und Südosteuropa; der Krieg hat auch verhindert, dass asiatische Waren, die für Europa bestimmt sind, über die ukrainischen Landwege transportiert werden, wodurch die Last auf den „Mittleren Korridor“ durch Zentralasien, das Kaspische Meer, den Südkaukasus und schließlich Südosteuropa verlagert wurde.

Potenzial der Drei-Meeres-Initiative

Neue europäische Infrastrukturprojekte müssen durchführbar und für Investoren attraktiv sein, um wirken zu können. Das einzige EU-Instrument, das nicht von der Wahlsaison abhängt und die Wirtschaft einbezieht, ist die 2016 gegründete Drei-Meeres-Initiative. Diese Initiative ist ein informelles politisches Forum, an dem zwölf Länder beteiligt sind, die die Adria, die Ostsee und das Schwarze Meer miteinander verbinden.

Sie wird von den Vereinigten Staaten unterstützt, die ihr wirtschaftliches und strategisches Potenzial zu schätzen wissen. Kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine schloss die U.S. International Development Finance Corp. eine vorläufige Vereinbarung über die Bereitstellung von bis zu 300 Millionen US-Dollar für den 2019 eingerichteten „Three Seas Initiative Investment Fund“ zur Finanzierung von Energie- und Infrastrukturinvestitionen.

Es ist kein Zufall, dass im Vorfeld des Forums der Drei-Meeres-Initiative, das am 7. September in Bukarest stattfindet, bekanntgegeben wurde, dass Griechenland der Gruppe beitreten wird. Denn neben der intermodalen Infrastruktur ist Europas wichtigste Sorge derzeit die Energiesicherheit, insbesondere gegenüber Russland.

Bis die rumänischen Offshore-Felder im Schwarzen Meer um 2027 die Produktion aufnehmen können, nutzen die USA griechische (und polnische) Häfen, um die Region mit Flüssigerdgas zu versorgen. Der griechische Hafen Alexandroupolis beherbergt nicht nur ein LNG-Terminal, sondern ist auch über eine neu sanierte Straße mit dem rumänischen Hafen Constanta verbunden.

Alte und neue Spannungen treten zutage

Die EU ist aufgrund politischer Debatten gespalten und verfügt noch immer nicht über wirksame Instrumente zur Krisenbewältigung, doch könnten flexible Plattformen wie die Drei-Meere-Initiative eine wichtigere Rolle spielen, um Russlands Strategie entgegenzuwirken und den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen. Investitionen in der Region kämen nicht nur der Ukraine zugute, sondern würden auch die Erholung nach der Pandemie und die wirtschaftliche Konvergenz einiger der ärmeren EU- und Nato-Länder unterstützen.

Voraussetzung für den Erfolg ist jedoch nicht nur die Anziehungskraft für den privaten Sektor, sondern auch ein größeres politisches Verständnis für die Herausforderungen und Chancen, die der Krieg in der Ukraine mit sich bringt.

Schließlich bilden die Länder der Drei-Meere-Initiative die neue Eindämmungslinie zwischen West und Ost. Der Krieg ist ihnen näher als Westeuropa oder den meisten Ländern der Eurozone. Das Gleiche gilt für Russland, dessen hybride Kriegsführung zur Erschwerung oder Blockierung der europäischen Reaktionen nicht aufhören wird.

Zunächst hat der Krieg die Nato wiederbelebt und die EU bis zu einem gewissen Grad geeint. Diese Effekte scheinen zu schwinden, da hohe wirtschaftliche Kosten anfallen, insbesondere für die EU. Das war nicht unerwartet; Mittel- und Osteuropa sind natürlich mehr über den Krieg in der Ukraine besorgt als der Rest des Kontinents. Alte und neue Spaltungen treten zutage. Selbst die möglichen Lösungen scheinen an der EU vorbeizugehen und die Zusammenarbeit einer kleineren Gruppe zu erfordern.

