Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Verstellter Blick. Die deutsche Ostpolitik“

Wladimir Putin tut weiter das, was er schon seit mehr als zwei Jahrzehnten tut: Er versucht, mit Drohungen und Erpressung die von ihm definierten Interessen Moskaus durchzusetzen. Aus diesem Grund hat der Kreml seit Wochen erklärt, dass er das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht verlängern werde. Das Abkommen, das heute Abend ausläuft, ermöglicht den Transport von Agrarerzeugnissen aus Odessa und zwei weiteren ukrainischen Häfen in der Nordwestecke des Schwarzen Meeres, zu den Hauptabnehmern gehören Länder am Horn von Afrika. Ohne die Lieferungen aus der Ukraine würde sich dort die Versorgungslage dramatisch verschlechtern; diesen Ländern, die ohnehin unter einer Dürre leiden, könnte eine Hungerkatastrophe drohen.

Die russische Kriegsmarine kontrolliert das Schwarze Meer, Putin droht, ukrainischen Schiffen die Durchfahrt zu blockieren. In der Tat kann die Passage leicht wieder vermint werden, so wie dies vor Unterzeichnung des nun auslaufenden Abkommens vor genau einem Jahr der Fall war. Damals hatten UNO-Generalsekretär António Guterres und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zwischen Moskau und Kiew vermittelt.