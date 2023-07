„Seit dem Beginn des Krieges hat die EU 17,7 Milliarden Euro an makrofinanzieller Hilfe in die Ukraine geschickt“, sagte der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko am Dienstag gemäß einer Mitteilung. Seit Jahresbeginn sind demnach 10,5 Milliarden Euro geflossen. Im Jahr 2023 sollen insgesamt 18 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Die Gelder wurden in Form eines Kredits über 35 Jahre gewährt. Zinszahlungen und Gebühren übernehmen dabei die EU-Staaten. Vorher hatte bereits EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Kurznachrichtendienst Twitter über die Überweisung informiert.

Die Ukraine wehrt mit massiver westlicher Unterstützung seit mehr als 17 Monaten eine russische Invasion ab. Der ukrainische Haushalt soll dabei 2023 mit umgerechnet knapp 38 Milliarden Euro zu über 50 Prozent aus dem Ausland finanziert werden.

Quelle: dpa



