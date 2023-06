Reisner konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, was knapp 18 Monate später in der Ukraine passieren sollte. Russland griff die Ukraine an, und es entwickelte sich ein konventioneller Krieg, den es in dieser Form seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa nicht mehr gegeben hatte. Der Kommandant des Gardebataillons des Bundesheeres wurde nach Kriegsausbruch zu einem der gefragtesten Militär-Analysten im deutschsprachigen Raum. Wer das Buch über die „Schlacht um Wien“ liest, weiß auch warum: Es schildert die militärischen Operationen der sowjetischen Streitkräfte in diesen 31 Tagen eines Ringens, das am Ende zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten das Leben kostete, hinzu kommen die toten Zivilisten.