Oberst Markus Reisner

Markus Reisner ist Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie in der Wiener Neustadt. Seit 20 Jahren ist er Offizier des Bundesheeres. Auslandseinsätze führten ihn nach Afghanistan, Mali und in den Kosovo, nach Bosnien-Herzegowina und in den Tschad. Zudem ist er promovierter Historiker, Jurist und Fachmann für unbemannte Waffensysteme und KI.