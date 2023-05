Dieses ukrainische Verlangen ist angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine nachvollziehbar und verständlich. Weniger nachvollziehbar ist, dass einige Politiker und Kommentatoren in Deutschland voreilig und ohne jegliche Folgenabschätzung auf diesen Zug aufspringen. Vor dem und während des bevorstehenden Nato-Gipfels in Vilnius am 11. und 12. Juni wird vermutlich in der Nato darum gerungen werden, ob und wie die bisherige allgemein formulierte Beitrittsperspektive der Ukraine konkretisiert werden soll. Vor allem osteuropäische Regierungschefs dürften erneut auf deutlichere Formulierungen im Gipfeldokument drängen, mit denen der Nato-Beitritt der Ukraine näher rücken kann. Ebenso könnten sich die USA und Großbritannien in dieser Richtung positionieren.