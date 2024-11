„1000 Tage Krieg”. So hieß es in fast allen Nachrichtensendungen und Kommentarspalten. Es ist eine schlicht falsche Zahl. Denn der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann Ende Februar 2014 mit dem Aufmarsch der „grünen Männchen” auf der Halbinsel Krim wenige Tage nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Sotschi, die wegen der dreisten Betrügereien auf russischer Seite in die Sportgeschichte eingegangen sind. Der Krieg erreichte erste Höhepunkte wenig später mit den allerdings gescheiterten Versuchen der russischen Geheimdienste FSB und GRU, die Kontrolle über die Metropolen Charkiw und Odessa zu übernehmen, und vor allem mit dem Einmarsch russischer Einheiten in das Industriegebiet Donbass.

Doch die meisten deutschen Medien haben unkritisch die Saga von den „Separatisten” übernommen, angeblichen Selbstverteidigungskräften der angeblich von Kiew unterdrückten russischsprachigen Bevölkerung im Donbass. Kaum ein Echo fanden in Deutschland die Dokumentationen der während des ersten Tschetschenien-Krieges 1994 entstandenen Komitees der Soldatenmütter. Sie konnten nachweisen, dass bis Mitte 2015 im Donbass mindestens 15.000 Soldaten der russischen Streitkräfte unter falscher Flagge im Einsatz waren. Prompt erklärte der Kreml die Soldatenmütter zu „ausländischen Agenten“. Ebenso wurden fast alle Schlüsselpositionen in den Armeen und Geheimdiensten der „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk mit Staatsbürgern der Russischen Föderation besetzt, von denen die meisten Geheimdiensthintergrund hatten.