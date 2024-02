Seit Monaten spekulieren die Kiewer Medien über ein Zerwürfnis zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und General Walerij Saluschnyj, dem Oberkommandierenden der Streitkräfte. In der vergangenen Woche verbreitete sich die Nachricht, Selenskyj habe bereits die Entlassungsurkunde für seinen obersten Soldaten unterzeichnet. Sowohl die Präsidialkanzlei als auch das Verteidigungsministerium dementierten. Auf die Gerüchte angesprochen, legte Selenskyj allerdings am Sonntag im Interview mit dem italienischen Sender RAI nach: „Ich meine die Ersetzung einer Reihe von Führern in unserem Staat, nicht nur in einem einzigen Bereich wie dem Militär. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir, überzeugt vom Sieg, alle in dieselbe Richtung drängen.“

In Kiew wurden diese beiden Sätze als Ankündigung eines großen Umbaus sowohl des Kabinetts als auch der Militärführung verstanden. Gleichzeitig verstärkten Berichte in der amerikanischen Presse, nach denen das Weiße Haus Selenskyj dringend davon abgeraten habe, Saluschnyj zu entlassen, die allgemeine Verunsicherung. Denn dieser ist nicht nur in der kämpfenden Truppe überaus populär, sondern auch in der Bevölkerung. Nach den jüngsten Umfragen des Kiewer Internationalen Soziologie-Instituts (KIIS) liegt die Zustimmungsrate für den General bei 88 Prozent, während sie für den Präsidenten auf 77 Prozent gesunken ist, Tendenz weiter fallend.